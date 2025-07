L’UE: “BENE COSI”… ESULTANO GLI ATTIVISTI IN PIAZZA



Il Parlamento ucraino ha capovolto dopo appena 9 giorni la sua decisione, votando oggi all’unanimità una legge che ripristina l’indipendenza dei due principali organi anti-corruzione del Paese. Il testo è stato approvato in due letture ravvicinate con 331 voti a favore e nessuno contrario. Viene in tal modo ripristinata l’indipendenza dell’Ufficio nazionale anti-corruzione (Nabu) e del Procuratore speciale anti-corruzione (Sapo), che una legge passata lo scorso 22 luglio – su spinta dei parlamentari fedeli al presidente Volodymyr Zelensky – aveva di fatto smontato. Subito dopo l’adozione di quella legge i governi europei e la Commissione Ue avevano avvertito il governo ucraino che quella mossa metteva a rischio il processo di adesione dell’Ucraina all’Ue. Oltre agli appelli pubblici, Bruxelles aveva fatto sapere dietro le quinte a Kiev di essere pronta a tagliare parte dei fondi essenziali per il Paese se l’indipendenza degli organi anti-corruzione non fosse stata ripristinata. Aveva reagito con forza anche una parte di opinione pubblica del Paese, trainata dalle forze di opposizione e dalle associazioni anti-corruzione, tanto che per la prima volta dall’inizio della guerra le persone sono tornate in piazza per manifestare contro il governo.

Le reazioni dell’Ue e degli attivisti

«La Rada ha corretto il voto dannoso della scorsa settimana che minava l’indipendenza di Nabu e Sapo. La legge odierna ripristina le garanzie fondamentali, ma le criticità rimangono. L’Ue sostiene le richieste di riforma dei cittadini ucraini. Il

rispetto dei valori fondamentali e la lotta alla corruzione devono restare la priorità», ha scritto su X la Commissaria europea all’Allargamento Marta Kos. E in piazza i cittadini e attivisti di fronte al Parlamento di Kiev hanno accolto con un’ovazione il ripristino delle norme a tutela della lotta alla corruzione, una piaga storica che l’Ucraina si è impegnata negli ultimi anni a debellare.

(da agenzie)

