I FILE INCLUDONO GLI INTERROGATORI, RISALENTI AL 2019, DI UNA DONNA CHE RACCONTA DI ESSERE STATA AGGREDITA DAL PRESIDENTE AMERICANO ED EPSTEIN QUANDO LEI AVEVA TRA I 13 E I 15 ANNI: “MI DISSE ‘LASCIA CHE TI INSEGNI COME DEVONO COMPORTARSI LE BAMBINE’. IO GLI DIEDI UN MORSO SUL PENE E LUI URLO’: ‘PORTE VIA DI QUA QUESTA STRONZETTA'”



Donald Trump è accusato di aver aggredito sessualmente una donna quando era minorenne, secondo quanto riportato nei documenti Epstein Files. La donna, di cui

non è stato reso noto il nome, ha affermato che il presidente degli Stati Uniti l’ha aggredita sessualmente dopo essere stata presentata da Jeffrey Epstein quando aveva tra i 13 e i 15 anni. La donna ha dichiarato in un’intervista dell’ottobre 2019 di aver incontrato Trump per la prima volta a New York o nel New Jersey, alla presenza di Epstein.

Ha affermato che Trump “l’ha picchiata dopo che lei gli ha morso il pene”. La donna ha inoltre affermato che lui “le ha tirato i capelli e le ha dato un pugno sulla tempia”. La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha definito le accuse “completamente infondate, prive di prove credibili e provenienti da una donna purtroppo disturbata con una lunga storia criminale alle spalle”.

Nel riassunto dell’FBI delle interviste con gli investigatori, noto come FBI 302, la donna ha affermato che Trump non li ha graditi ”fin dall’inizio, non gli piaceva che fossi un ragazzo-ragazza”.

Il rapporto afferma che la donna anonima intendeva con l’espressione “ragazzo-ragazza” il fatto di essere un maschiaccio. Non ricordava l’identità di nessun altro che fosse presente, ma che se ne andarono quando Trump presumibilmente lo chiese loro.

“Trump colpì [omissis] e disse qualcosa del tipo: ‘Portate questa piccola stronza fuori di qui’”, sostiene il rapporto. “[Omissis] disse di aver morso il pene di Trump perché lui la disgustava”. La donna ha affermato che prima di colpirla, Trump le avrebbe detto “qualcosa del tipo: ‘Lascia che ti insegni come devono comportarsi le bambine’”. Secondo quanto riferito, avrebbe poi aperto la cerniera dei pantaloni

Trump ha negato con forza qualsiasi accusa di comportamento scorretto e ha affermato che i documenti contenuti negli Epstein Files lo hanno scagionato. Il suo modo di gestire la pubblicazione dei documenti è stato messo in discussione dai suoi alleati e dai suoi rivali democratici, dopo che egli ha attaccato i repubblicani che spingevano per la loro divulgazione

Il suo comportamento ha portato circa il 52% degli americani a ritenere che Trump stesse cercando di insabbiare i crimini di Epstein, mentre il 30% ha affermato il contrario. Trump ha negato con forza questa ipotesi. Il sondaggio YouGov condotto il mese scorso ha rilevato che il 91% dei democratici, il 55% degli indipendenti e il 12% dei repubblicani ritiene che Trump stia cercando di insabbiare i crimini.

Ora potrebbe arrivare la svolta: ci sono anche accuse di aggressione sessuale rivolte da una donna al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nei nuovi documenti dell’Fbi pubblicati ieri dal dipartimento di Giustizia. I documenti non erano stati resi diffusi in precedenza perché erano stati erroneamente contrassegnati come «duplicati», ha spiegato il dipartimento con una motivazione un po’ singolare.

(da Dagoreport)

This entry was posted on sabato, Marzo 7th, 2026 at 20:43 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.