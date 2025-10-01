NELLE FILE DEL PD CI SONO DUE USCENTI CON PARENTELE DI PESO: MASSIMILIANO MANFREDI È IL FRATELLO DEL SINDACO DI NAPOLI, GAETANO, E BRUNA FIOLA È, INVECE, FIGLIA DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO PARTENOPEA



Sicuramente il parente più noto in Campania è Piero De Luca, figlio del governatore e segretario (unitario) del Partito democratico regionale. De Luca jr è già deputato, quindi non si misurerà con le Regionali come faranno tanti altri. D’altronde per Clemente Mastella il suo cognome è un «brand».

Così il figlio Pellegrino sarà capolista nel collegio di Benevento alle prossime Regionali per il partito centrista («il vero centro») del padre. In Campania, però, non è un caso isolato.

Si potrebbe addirittura parlare di liste-dynasty, vere e proprie saghe familiari al servizio della politica. Con una particolarità: i voti sono ereditari, passano di padre in figlio/a in molti casi in maniera scientifica.

Il pieno di familiari in campo si registra nella compagine elettorale del candidato del campo progressista, Roberto Fico, un tempo esponente dell’anti-politica. Glielo ricorda l’avversario di Campania Popolare, Giuliano Granato: «Armando Cesaro ufficializza la sua candidatura in Casa Riformista, a sostegno di Roberto Fico.

Altro che rinnovamento: la coalizione dei “figli di” ha ufficializzato un eminente candidato, accompagnato dai Mastella, dai De Luca, dai Lettieri e dai Casillo». Effettivamente tenta di tornare in consiglio regionale dopo cinque anni di stop Armando Cesaro, figlio di Luigi, berlusconiano di ferro fino all’incontro con Matteo Renzi.

Una folgorazione. Cesaro jr è coordinatore regionale di Iv e sarà nella lista di Casa riformista. Nelle file del Pd ci sono due

uscenti con parentele di peso: Massimiliano Manfredi è il fratello del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e Bruna Fiola è, invece, figlia del presidente della Camera di commercio partenopea.

Nelle file dei socialisti ci sarà Antonio Demitry, figlio dell’ex parlamentare socialista della prima Repubblica, Geppino.

Ma dovrebbe trovare posto anche Giuseppe Sommese, esponente di Azione, di fatto abbandonato da Carlo Calenda contrario alla candidatura di Fico. Mentre Giovanni Mensorio, figlio dell’ex esponente Dc Carmine, potrebbe correre nella civica di Fico.

Tra i deluchiani spicca invece Rossella Casillo, figlia di Tommaso attuale presidente della Soresa

(da Corriere della Sera)

This entry was posted on venerdì, Ottobre 17th, 2025 at 17:11 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.