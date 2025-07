POI HA ANCHE IL CORAGGIO DI BOFONCHIARE: “DISPIACE PER L’ASSENZA DELLE ISTITUZIONI ITALIANE” (E LUI NON FA PARTE DELLE ISTITUZIONI?)



«Come ho vissuto la vittoria di Sinner a Wimbledon? Con l’emozione grande, a distanza, perché contrariamente a tante altre volte, questa volta non sono andato. Capita anche a un ministro a volte di fermarsi, di aver bisogno di fermarsi, di passare una giornata con la famiglia». Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha commentato così la vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon, primo successo di un tennista italiano all’All England Club.

Abodi ha parlato a “La Politica del Pallone” su Gr Parlamento: «Io credo che la cosa più importante sia poter gioire comunque da presente o da diversamente presente, per un’impresa che riunisce tutti».

Inevitabile una battuta sul fatto che non ci fosse nessun rappresentante delle istituzioni italiane, mentre a seguire Carlos Alcaraz c’era anche il re Felipe II: «Può capitare ed è capitato in questa circostanza: ce ne dispiace perché sarebbe stato molto più bello essere lì presenti, ma a volte anche noi abbiamo circostanze della vita che ci impediscono di farlo e questo non penso che debba meritare un giudizio che, tutto sommato, distoglie dalla grande gioia che dovrebbe accomunarci. La cosa più importante è celebrare la vittoria di Jannik».

