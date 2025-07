LE DIFFERENZE TRA “LA TERAPIA DELL’ABBRACCIO” DI PREVOST E “L’ALZHEIMER SPRIITUALE” DI CUI PARLAVA IL PAPA ARGENTINO



“Prudente”, “metodico” e “pronto all’ascolto” sono alcuni degli aggettivi usati dagli addetti ai lavori del Vaticano intervistati dall’AFP per descrivere l’approccio del primo papa americano, che l’8 maggio ha assunto la guida di 1,4 miliardi di cattolici nel mondo.

Leone è stato eletto dai cardinali dopo la morte di Papa Francesco, un riformatore carismatico che ha suscitato devozione in tutto il mondo, ma anche divisioni interne alla Chiesa durante i suoi 12 anni di pontificato. Il suo successore si è mosso con maggiore cautela, enfatizzando la tradizione e l’unità.

Leone è tornato a indossare la tradizionale mozzetta rossa (un mantello corto) e la stola sopra le vesti papali bianche. Si prenderà una pausa estiva dal 6 al 20 luglio nel palazzo papale di Castel Gandolfo, fuori Roma, la residenza di campagna storica per i pontefici che Francesco si è rifiutato di utilizzare.

Secondo una fonte vaticana, Leone XIV dovrebbe anche trasferirsi negli appartamenti papali del Palazzo Apostolico in autunno. Francesco aveva rifiutato il palazzo in favore di un semplice appartamento nella foresteria di Santa Marta.

In materia di politica, Leone ha tenuto numerosi discorsi, ma finora ha evitato di assumere posizioni che potessero offendere e non ha effettuato nomine importanti.

“Il suo stile è semplice… È una presenza che non si impone”, ha detto Roberto Regoli, professore alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. “Con lui, più che guardare alle apparenze, bisogna concentrarsi sui contenuti”.

Charles Mercier, professore di storia contemporanea all’Università di Bordeaux, ha affermato che Leone sembrava desideroso di promuovere l’istituzione piuttosto che se stesso come individuo.

“Francesco aveva un carisma che enfatizzava notevolmente attraverso la sua personalità. Leone sembra volersi integrare in un’istituzione, nell’ufficio papale, che è più di lui”, ha dichiarato Mercier all’AFP.

I dipendenti della Curia che hanno parlato con l’AFP hanno descritto Leone come un uomo “pragmatico”, “impressionantemente calmo”, “misurato e metodico”, “riflessivo” e “attento all’equilibrio”.

Anche coloro che hanno parlato sotto anonimato hanno offerto un’impressione generalmente positiva, a dimostrazione di come in soli due mesi Leone abbia ripreso il dialogo con la Curia.

“La Curia è stata scossa da Papa Francesco, con riforme decise a volte unilateralmente, persino in modo autoritario, e spesso accolte male”, ha dichiarato all’AFP una fonte vaticana in condizione di anonimato.

L’arrivo di Leone – “che ha una buona reputazione”, secondo la fonte – “ha portato un po’ di sollievo”. “Sentiamo che le cose saranno più fluide, meno personali”, hanno aggiunto.

Una frase pronunciata da Leone durante il suo primo incontro con la Curia, il 24 maggio, è rimasta impressa: “I papi vanno e vengono, la Curia rimane”. Questo contrasta nettamente con le critiche mosse da Francesco, che all’inizio del suo pontificato ha accusato la Curia di “Alzheimer spirituale” e di brama di potere.

“È chiaro che siamo in una fase di terapia dell’abbraccio”, ha commentato una fonte diplomatica europea.

Un altro inviato presso la Santa Sede ha aggiunto che Leone stava “perseguendo un approccio unificante, esattamente ciò per cui è stato eletto”.

Francesco è stato anche accusato dai critici di aver messo da parte la dottrina a favore delle questioni sociali, in particolare l’immigrazione, pur non avendo di fatto modificato i principi fondamentali della fede cattolica.

Nonostante avesse criticato la politica migratoria del presidente degli Stati Uniti Donald Trump prima di diventare papa, Leone ha a malapena menzionato l’argomento da quando è entrato in carica, sebbene abbia sottolineato l’importanza della giustizia sociale.

Così come le sue aperture alla Curia sono state ben accolte, il ritorno di Leone ai simboli tradizionali del papato è stato salutato con favore da coloro che nella Chiesa accusavano Francesco di snaturare l’ufficio papale. Mercier ha però osservato che questo non esclude un cambiamento in futuro.

Leone punta a un “riequilibrio simbolico che deriva indubbiamente dal desiderio di unire il gregge cattolico, che ha dato l’impressione di essere polarizzato sotto Francesco”, ha affermato. Ma, ha aggiunto, potrebbe anche essere una strategia “per fornire garanzie simboliche che consentano di continuare a progredire nella sostanza”.

(da AFP)

