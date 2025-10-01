GIORGIA MELONI, SALVINI E I LEGHISTI MODERATI VOGLIONO CAPIRE QUANTI VOTI INCASSERA’ L’EX PARA’ – LA DUCETTA PER CAPIRE SE VANNACCI LE SFILA VOTI A DESTRA; SALVINI PER RENDERSI CONTO SE IL MILITARE E’ LA CARTA GIUSTA PER NON SPROFONDARE… IL NOSTRO PENSIERO; VANNACCI NON CONTA UN CAZZO



L’asticella del centrodestra, in Toscana, è fissata sopra il 40%. La leghista Susanna Ceccardi, candidata governatrice nel 2020, arrivò al 40,5%. Alessandro Tomasi (FdI), nel 2017, riuscì nell’impresa di diventare sindaco di Pistoia. La candidatura di Tomasi, prodotto della «cantera» meloniana, nello scacchiere delle Regioni è stata sostenuta direttamente anche dalla premier, che ne apprezza il profilo pragmatico.

Giorgia Meloni si è spesa con forza per il «suo» candidato anche per provare a regolare i rapporti di forza interni. Perché anche il centrodestra deve fare i conti con la sua «mina vagante», che si chiama Roberto Vannacci. E anche in questo caso la sfida si gioca tutta sul secondo posto. Chi lo conquisterà: Forza Italia o la Lega?

Se il leader berlusconiano Antonio Tajani ha schierato una big come Deborah Bergamini, quello del Carroccio Matteo Salvini

ha sfoderato l’artiglieria pesante, mettendo in campo il generale. Vannacci, a cui sono stati conferiti «pieni poteri» per organizzare la campagna elettorale, ha deciso tutte le candidature e fatto tabula rasa di tutti i leghisti storici.

Una «vannaccizzazione» totale, che ha scatenato persino le ire di Susanna Ceccardi.

I consensi della Lega sono in calo: nel 2020 furono eletti in Toscana ben 8 consiglieri, mentre stavolta potrebbero essere appena 2 o addirittura 1. Ma la questione, dopo il boom degli azzurri in Calabria, è arrivare prima di Forza Italia. In Toscana la Lega spera di conquistare i voti di quegli elettori più radicali (stile AfD), che ad esempio ritengono troppo moderate le posizioni di Fratelli d’Italia.

(da Corriere della Sera)

This entry was posted on domenica, Ottobre 12th, 2025 at 20:28 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.