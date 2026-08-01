PRIMARIE CAMPO LARGO, ORA SONO IN TANTI A CHIEDERE A SILVIA SALIS DI CANDIDARSI: LEI CI STA PENSANDO
UN NOSTRO CONSIGLIO: SI PRESENTI SOLO SE ELLY FA UN PASSO INDIETRO, ALTRIMENTI IN DUE SI DIVIDONO IL 60% DEI VOTI E FANNO SOLO UN FAVORE A CONTE… AD OGGI AVREBBE L’APPOGGIO DI UNA PARTE DEL PD E DEI SINDACI DI CENTROSINISTRA… RICORDATE QUELLO CHE AVEVAMO PREVISTO SUL CONFRONTO SCHLEIN-BONACCINI, OVVERO CHE LA PARTECIPAZIONE POPOLARE AVREBBE CAMBIATO L’ESITO A FAVORE DI ELLY… GLI ELETTORI DEL CAMPO LARGO SI SONO ROTTI I COGLIONI DI GIOCHETTI DI PALAZZO E SONO PRONTI A TRASCINARE SILVIA A PALAZZO CHIGI
Silvia Salis ci sta pensando. Non ha ancora deciso di candidarsi alle primarie, se mai ci saranno, ma attorno a lei si sta formando un quadro che rende l’ipotesi meno astratta. Il tour per il libro le offre visibilità.
Matteo Renzi lo vorrebbe (ma Salis non vuole essere la candidata renziana), Alessandro Onorato le avrebbe promesso di mettere a disposizione la sua rete civica. Diversi sindaci guardano con interesse a una candidatura capace di parlare oltre i confini del Pd.
Dentro il Pd c’è un’area pronta a sostenerla ai gazebo. Resta da spiegare il cambio di passo rispetto all’intervista da Fabio Fazio, quando aveva escluso una corsa. Ma nel frattempo è comparsa una novità: Vannacci.
La sua ascesa può diventare l’argomento per giustificare una scelta diversa, non come ambizione personale ma come risposta a un quadro mutato. Nella consapevolezza, forse, che i treni che passano una volta non è detto che passino una seconda.
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