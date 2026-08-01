IL PRESIDENTE DEL CENTRO STUDI LUCA SFORZINI “COCCOLA” IL COMICO: “IL PRIMO GRILLISMO FU QUALCOSA DI MOLTO DIVERSO DA CIÒ CHE SPESSO OGGI VIENE RACCONTATO. MILIONI DI ITALIANI NON VOTARONO SEMPLICEMENTE UNA NOVITÀ. VOTARONO UNA RIBELLIONE CONTRO UNA CLASSE POLITICA PERCEPITA COME AUTOREFERENZIALE”

Il centro studi di Roberto Vannacci apre a Beppe Grillo. In una lettera aperta, il presidente di Rinascimento nazionale, Luca Sforzini, invita al dialogo e al confronto il fondatore del M5s.

I punti di contatto con gli albori dei comitati del “Vaffa”, d’altronde, non mancano: dalla ribellione a una classe dirigente considerata autoreferenziale fino alla postura filorussa, per Sforzini i margini per un tentativo di dialogo ci sono tutti.

«È un progetto al quale stavano lavorando da tempo – racconta dal centro studi che fa capo a Fn – poi lo scontro pubblico tra Grillo e Conte ci ha prestato il fianco per accelerare». Insomma, l’obiettivo del generale non sono più soltanto i delusi dalla Lega di Matteo Salvini.

(da agenzie)

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