NORDIO NON HA INOLTRATO IL PROVVEDIMENTO ALLA PROCURA GENERALE PER RENDERLO ESECUTIVO



Per Vladimir Putin l’Italia potrebbe essere un paese sicuro. Nonostante consideri il governo Meloni «troppo amico degli ucraini», se arrivasse sul suolo italiano potrebbe non essere arrestato. Creando un nuovo incidente con la Corte penale internazionale. Sul presidente russo e su altri quattro suoi connazionali, da marzo 2023, pende infatti un mandato di arresto per crimini contro l’umanità e crimini di guerra commessi dai russi in Ucraina. Per questo, da allora, il leader della Federazione russa non lascia Mosca.

Come il caso Almasri insegna, in Italia la norma prevede che il ministero della Giustizia invii alla corte di appello il mandato della Cpi perché si possa procedere all’arresto qualora il ricercato arrivasse sul territorio nazionale. Come Repubblica aveva raccontato ad aprile, però, l’Italia non ha mai trasmesso quel documento.

Così come non l’ha fatto per gli altri russi sui quali pende un mandato della Cpi: la commissaria per i diritti dei bambini Maria Lvova-Belova; il tenente generale Sergei Ivanovich Kobylash, già comandante dell’aviazione delle Forze aeree, e l’ammiraglio

della Marina Viktor Sokolov; l’ex ministro della Difesa Sergei Shoigu e il viceministro della Difesa nonché capo di stato maggiore delle forze armate Valery Gerasimov, ufficialmente «ricercati» da giugno 2024. Che significa? Che se arrivassero in Italia, non sarebbero arrestati in automatico.

Quando fu sollevato il caso il ministro Nordio minimizzò la questione spiegando che gli atti non erano stati inviati perché Putin «non è mai transitato in territorio italiano né mai si è avuta notizia che fosse in procinto di farvi ingresso. La presenza della persona o il suo imminente ingresso nel territorio dello Stato sono condizioni essenziali per i provvedimenti conseguenti». Sosteneva Nordio, quindi, che informati dell’arrivo le procedure sarebbero state avviate. Un’interpretazione che, però, non coinvolgeva tutti i tecnici di via Arenula. Anzi. In un appunto inviato al gabinetto del ministro, i dirigenti scrivevano che «è necessario procedere alla trasmissione alla procura generale di Roma della documentazione ricevuta dall’Aia».

In diverse lettere i tecnici spiegavano […] che gli atti dall’Aia dovessero essere subito trasmessi alla procura generale per evitare di aprire una procedure di infrazione con il tribunale internazionale, la stessa avviata per la vicenda del criminale libico Almasri, rispedito a casa nonostante l’ordine di cattura all’Aia

(da agenzie)

This entry was posted on sabato, Agosto 9th, 2025 at 20:01 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.