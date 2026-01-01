SONDAGGIO IPSOS: SI’ 54% NO 46%… SONDAGGIO EUMETRA SI’ 52,7% NO 47,3%



Il fronte del Sì è ancora in vantaggio ma il margine è diminuito secondo gli ultimi sondaggi che hanno sondato l’opinione degli italiani sul referendum sulla giustizia. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso

Il referendum sulla giustizia dovrebbe tenersi i prossimi 22 e 23 marzo, secondo le date fissate dal governo. Ora che però, la raccolta firme per un quesito alternativo lanciata da un comitato di giuristi ha raggiunto le 500mila sottoscrizioni, la consultazione potrebbe slittare.

Il comitato infatti ha avviato un contenzioso con il governo e ha presentato un ricorso al Tar per chiedere la sospensione del decreto che ha individuato l’election-day. I giudici si pronunceranno il prossimo 27 gennaio.

In attesa di nuovi sviluppi, proseguono i sondaggi che misurano l’opinione degli elettori sulla riforma. .

Secondo la rilevazione da Ipsos-Doxa per diMartedì su La7, se si votasse oggi i favorevoli al referendum sarebbero al 54% mentre i contrari il 46%. C’è da dire che nell’ultimo periodo, il fronte del No ha recuperato. Lo stesso istituto un mese fa stimava una distanza più ampia: 57,9% per il Sì, 42,1% per il No.

Secondo il sondaggio di Eumetra, i favorevoli sarebbero il 52,70% mentre i contrari si attestano attorno al 47,30%. Un divario più stretto dunque, di circa cinque punti.

(da Fanpage)

