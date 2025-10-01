CROLLO LEGA E M5S, BENE PD , STABILI FDI E AVS, SORPRESA ANTONELLA BUNDU



Con 200 sezioni su 3.922 ancora da scrutinare il quadro delle elezioni regionali in Toscana vede vincitori Eugenio Giani ed Elly Schlein che insiste “testardamente” sul campo largo.

Giani che partiva con un 8% di vantaggio sul competitor Alessandro Tomasi ha aumentato il distacco al 13% (54% contro il 40,8%.).

Coalizione di centrosinistra

Il Pd si conferma primo partito con il 34,7% (contro il 31,9% di 5 anni fa e il 34,7% delle Europee di un anno fa)., senza contare che la lista civica Giani Presidente – Casa Riformista arriva all’8,8% (contro il 2,9% della Civica del 2020). In Casa Riformista c’erano esponenti renziani.

Avs prende il 6,9%, e regge bene considerando la concorrenza a sinistra della lista Toscana rossa con il 4,5%

Male il M5S che arriva solo al 4,3% (7% cinque anni fa, 8,2% alle Europee un anno fa)

Coalizione di centrodestra

Regge complessivamente con il 40,8% contro il 40,5% di 5 anni fa, ma con differenze interne.

Fdi prende il 26,7% contro il 27,4% di un anno fa alle Europee.

Forza Italia un anno fa era al 6,3% e regge al 6,2%

Crolla la Lega di Vannacci dal 6,2% di un anno fa al 4,4% (cinque anni fa era al 21,8%). In un anno Vannacci ha fatto perdere il 25% di consensi nella “sua” Toscana. A dimostrazione della tesi da noi senpre sostenuta che il generale è un bluff, fa solo perdere consensi. I famosi 500.000 voti presi erano voti leghisti che lo hanno premiato, non voti esterni da lui portati alla Lega. Ma vallo a farlo capire ai pirla che lo incensano sui media.

Antonella Bundu e Toscana rossa

Rappresenta la sorpresa di queste elezioni (5,2% per lei, 4,5% a Toscana rossa). Ha unito Potere al popolo, Rifondazione e Possibile, ma in realtà è una attivista sempre pronta a rappresentare le istanze dei vari comitati locali su istanze sociali e ambientaliste. Non a caso l’ha premiata il voto disgiunto (ha preso lo 0,7% in più rispetto alla lista). Candidata con qualità, ne sentiremo ancora parlare. Se sommiamo i voti di Toscana rossa a quelli di Avs si arriva all 11,4% di sinistra radicale.

