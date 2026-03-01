NELLE FOTO, IL SEGRETARIO DI STATO SEMBRA UN CLOWN CON LE SCARPE MOLTO PIÙ GRANDI DELLA SUA TAGLIA… L’ULTIMA OSSESSIONE DI “THE DONALD” SONO LE CALZATURE OXFORD IN PELLE DA 180 DOLLARI REALIZZATE DA FLORSHEIM, STORICO MARCHIO AMERICANO … SECONDO GLI ANALISTI POLITICI, TRUMP COMPRA LE SCARPE PER I MEMBRI DEL SUO GABINETTO PER SMINUIRLI E UMILIARLI



Il segretario di Stato Marco Rubio è stato preso in giro questa settimana per aver indossato scarpe troppo grandi dopo che è stato riferito che il presidente Donald Trump aveva regalato ai suoi funzionari delle scarpe eleganti che poi erano troppo “timorosi di non indossare”.

Le foto dei piedi di Rubio martedì sono diventate virali sui social media dopo che lo hanno mostrato mentre indossava un paio di scarpe apparentemente troppo grandi. Le foto sono state scattate solo un giorno dopo che il Wall Street Journal aveva riportato che Trump stava indovinando la misura dei piedi dei suoi alleati e poi ordinando loro scarpe Florsheim da 145 dollari che erano poi troppo “timorosi di non indossare”.

“Tutti i ragazzi le hanno”, ha detto un funzionario della Casa Bianca che ha preferito rimanere anonimo, mentre un altro ha dichiarato al Journal: “È esilarante perché tutti hanno paura di non indossarle”.

Secondo il quotidiano, “il presidente ha preso l’abitudine di indovinare la misura delle scarpe delle persone davanti a loro. Chiede a un assistente di effettuare un ordine e, una settimana dopo, una scatola marrone di Florsheim arriva alla Casa Bianca”.

“I destinatari hanno iniziato a indossare le loro Florsheim in presenza di Trump, alcuni apparentemente con riluttanza”, ha riferito il Journal. “Un segretario di gabinetto si è lamentato di aver dovuto mettere da parte le sue Louis Vuitton, secondo persone che hanno sentito la lamentela”.

Tra i destinatari delle scarpe finora figurano Rubio, il vicepresidente JD Vance, il segretario alla Difesa Pete Hegseth, il segretario al Commercio Howard Lutnick, il segretario ai Trasporti Sean Duffy, il direttore della comunicazione della Casa Bianca Steven Cheung, il vice capo di gabinetto della Casa Bianca James Blair, l’autore dei discorsi Ross Worthington, il senatore Lindsey Graham (R-SC), il conduttore della Fox News Sean Hannity e l’ex conduttore della Fox News Tucker Carlson.

“Chi compra scarpe per altre persone? Per lo più i genitori per i propri figli”, ha commentato il giornalista Euan MacDonald guardando le foto dei piedi di Rubio. “Trump che compra scarpe per i membri del suo gabinetto è un modo per sminuirli e umiliarli.

Rubio ha persino una tale mancanza di dignità e rispetto di sé davanti a Trump da essere disposto a umiliarsi indossando scarpe troppo grandi per lui”. Il giornalista conservatore Matt Lewis, dal canto suo, ha espresso preoccupazione che le scarpe possano “causare vesciche”.

(da agenzie)

