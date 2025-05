SALVINI GIOCA A TIRARE LA CORDA CON GLI ALLEATI SENZA SPEZZARLA MAI…SI E’ SPESO IL MINIMO SINDACALE PER POTER POI DIRE, IN MODO PILATESCO: “IL TERZO MANDATO NON LO VUOLE NESSUNO TRANNE NOI. SE IN PARLAMENTO VOTA A FAVORE SOLO LA LEGA E TUTTE VOTANO CONTRO, DAL PD AL M5S, DA FDI A FORZA ITALIA, NE PRENDO ATTO” – TANTO A PRENDERLA IN SACCOCCIA SONO I SUOI COLONNELLI, NON LUI

È rassegnato quando invece i governatori lo vorrebbero, da Capitano quale si definisce, alla guida della battaglia per il terzo mandato. Matteo Salvini sostiene che non permettere a un presidente di Regione di candidarsi per la terza volta sia una «sottrazione di democrazia» ma poi si arrende: «Il terzo mandato non lo vuole nessuno tranne noi. Se in Parlamento vota a favore solo la Lega e tutte votano contro, dal Pd al M5S, da FdI a Forza Italia, ne prendo atto ma fanno un errore perché tolgono ai cittadini la possibilità di scegliere». Game over, insomma.

I governatori del Nord, tutti al secondo mandato, si aspettavano uno slancio in più. Ribollono. Il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga dice che «deciderà il consiglio regionale». Il governatore del Trentino Maurizio Fugatti, il cui statuto è stato impugnato dal Consiglio dei ministri di fronte alla Corte costituzionale, due giorni fa ha denunciato «la scelta politica» fatta da «illustri esponenti del governo» nell’ostinato no al terzo mandato.

Zaia si era già espresso sulla stessa scia, bocciando il diktat romano. Da Caivano parla Arianna Meloni, la sorella della premier: «Con la Lega abbiamo dei rapporti buonissimi ». Ma proprio a Trento, durante il festival dell’economia, interviene il ministro degli Affari regionali, Luca Ciriani. Accanto a lui c’è Francesca Gerosa, l’assessora di Fratelli d’Italia a cui il governatore Fugatti ha tolto la vicepresidenza della Regione dopo la decisione del governo. L’immagine è questa quando l’esponente di FdI

certifica l’isolamento dei governatori leghisti: «Due mandati ai massimi livelli sono sufficienti».

Poi personalizza l’argomento: «Non è un capriccio, non è qualcosa di inventato ai danni di Fugatti o Luca Zaia» del Veneto. E per finire affonda il colpo rivolgendosi a Fugatti, che a Trento è padrone di casa: «Noi non possiamo prendere schiaffi e non fare nulla», e preannuncia che «chi rompe paga e poi le conseguenze saranno tutte sue». Il riferimento è al ritiro della delega a Gerosa e agli accordi che erano stati presi tra gli alleati.

Parole che fanno il paio con le critiche del ministro alla sanità di Pordenone. Critiche che la settimana scorsa hanno innescato la crisi della giunta friulana guidata da Fedriga. Ma se qui lo strappo degli assessori di Lega e Forza Italia che hanno ritirato le deleghe, dovrebbe essere superato con una mozione di fiducia attesa a breve, in Trentino la ferita è ancora aperta.

(ad agenzie)