IN AULA SI STAVA DISCUTENDO DELLA MOZIONE SULL’EDUCAZIONE SESSUO-AFFETTIVA A SCUOLA, PROPOSTA DA PALADINI E, DOPO IL VOTO NON FAVOREVOLE, ZAMPERINI SAREBBE ESPLOSO MIMANDO UNA FELLATIO… SONO CAMBIATI I TEMPI: UNA VOLTA SAREBBE USCITO IN BARELLA



Un gesto sessuale esplicito, rivolto a un collega, dentro un’aula istituzionale e nella Giornata contro la violenza di genere. È quanto sarebbe accaduto il 25 novembre al Consiglio regionale della Lombardia, dove il consigliere di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini avrebbe mimato un rapporto orale con il microfono all’indirizzo di Luca Paladini, esponente di Patto Civico, già leader de I Sentinelli di Milano e attivista storico dei diritti LGBTQIA+.

Luca Paladini spiega a Gay.it: “Mi ha urlato ‘adesso vai a piangere con la stampa’, poi il gesto che io non ho visto. Ma che mi è stato riferito da altri consiglieri. Inclusi consiglieri della destra che mi hanno confermato il gesto inequivocabile con il microfono”

Si discuteva di educazione sessuo-affettiva a scuola: “La mia mozione sull’educazione affettiva e sessuale nelle scuole è stata bocciata per due soli voti. Significa che anche da destra avevano votato in molti a favore. La mozione chiedeva semplicemente di fare ciò che la Regione già dichiara di voler fare.”

Paladini ha chiesto che siano esaminati i filmati. Si valutano tuttavia anche le testimonianze di chi ha visto: “Ho chiesto di visionare le immagini interne della Regione ”

Sulle possibili conseguenze: “C’è un’evidente violazione del

regolamento del Consiglio, e potrei valutare anche una denuncia per diffamazione. Che in un’aula istituzionale qualcuno si permetta di fare un gesto del genere è incredibile.”

Zamperini non è nuovo a comportamenti sopra le righe. Ad aprile era già stato richiamato dal presidente del Consiglio regionale Federico Romani per atteggiamenti irrispettosi verso il sottosegretario Mauro Piazza durante una precedente seduta. Nel Luglio 2023 lo stesso esponente lombardo di Fratelli d’Italia aveva avanzato una mozione per vietare la carriera alias in tutti gli istituti scolastici della regione.

Vicino ai movimenti pro-life, Zamperini si era fatto notare anche quando, nel 2009, Eluana Englaro era stata trasportata da Lecco a Udine dove avrebbe dato seguito al proprio desiderio di sospendere alimentazione e idratazione artificiali: Zamperini si era parato davanti all’ambulanza aggrappandosi al parabrezza, per impedire il passaggio del mezzo. Nel maggio 2025 invece

Zamperlini ha definito il viaggio della memoria degli studenti nel campo di concentramento di sterminio nazista Mauthausen “una gita scolastica“.

(da agenzie)

