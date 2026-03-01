IL GANGSTER DELLA CASA BIANCA, DOPO AVER FALLITO IL “REGIME CHANGE” A TEHERAN, NON SA CHE PESCI PIGLIARE: “IL REGIME IN IRAN CADRÀ, MA FORSE NON IMMEDIATAMENTE… POI RESPINGE L’OFFERTA DELL’UCRAINA DI AIUTARE GLI STATI UNITI A DIFENDERSI DAI DRONI IRANIANI



Il presidente americano Donald Trump ha ribadito che il conflitto con l’Iran potrebbe finire “a breve”, ma ha anche sottolineato che stabilirà la fine delle ostilità “quando lo sentirò a pelle”. Lo ha detto a Fox News.

l regime in Iran cadrà, “ma forse non immediatamente”. Lo ha detto Donald Trump, parlando con FoxNews. Un rovesciamento del potere da parte del popolo in Iran si verificherà “probabilmente”, ma “forse non immediatamente – ha affermato il presidente americano – Quando vanno in giro con le mitragliatrici e li abbattono e dicono ‘tutti quelli che manifestano, vi prenderemo per strada’, penso che sia un grosso ostacolo da superare per le persone che non hanno armi”.

Donald Trump ha respinto l’offerta dell’Ucraina di aiutare gli Stati Uniti a difendersi dai droni iraniani. “No, non abbiamo bisogno del loro aiuto per difenderci dai droni”, ha dichiarato il presidente in un’intervista a Fox News.

(da agenzie)

This entry was posted on venerdì, Marzo 13th, 2026 at 20:25 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.