SIAMO NELLE MANI DI UN PAZZO! TRUMP DICE CHE STABILIRÀ LA FINE DELLE OSTILITÀ CON L’IRAN “QUANDO LO SENTIRÒ A PELLE” (MA COME SI FA A DIRE UNA COSA COSI’? ‘A PELLE’? DECIDE SE FINIRE UNA GUERRA A LIVELLO EPIDERMICO?)
IL GANGSTER DELLA CASA BIANCA, DOPO AVER FALLITO IL “REGIME CHANGE” A TEHERAN, NON SA CHE PESCI PIGLIARE: “IL REGIME IN IRAN CADRÀ, MA FORSE NON IMMEDIATAMENTE… POI RESPINGE L’OFFERTA DELL’UCRAINA DI AIUTARE GLI STATI UNITI A DIFENDERSI DAI DRONI IRANIANI
Il presidente americano Donald Trump ha ribadito che il conflitto con l’Iran potrebbe finire “a breve”, ma ha anche sottolineato che stabilirà la fine delle ostilità “quando lo sentirò a pelle”. Lo ha detto a Fox News.
l regime in Iran cadrà, “ma forse non immediatamente”. Lo ha detto Donald Trump, parlando con FoxNews. Un rovesciamento del potere da parte del popolo in Iran si verificherà “probabilmente”, ma “forse non immediatamente – ha affermato il presidente americano – Quando vanno in giro con le mitragliatrici e li abbattono e dicono ‘tutti quelli che manifestano, vi prenderemo per strada’, penso che sia un grosso ostacolo da superare per le persone che non hanno armi”.
Donald Trump ha respinto l’offerta dell’Ucraina di aiutare gli Stati Uniti a difendersi dai droni iraniani. “No, non abbiamo bisogno del loro aiuto per difenderci dai droni”, ha dichiarato il presidente in un’intervista a Fox News.
(da agenzie)
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