AVETE VISTO IN ITALIA MANIFESTAZIONI PER QUESTI VENTIMILA BIMBI?

Sono stati presi e trasferiti in un campo in Corea del Nord a 9mila chilometri da casa. Non è il destino di pericolosi criminali, ma di almeno due ragazzini ucraini, il 12enne Misha e la 16enne Liza, il primo del Donetsk e la seconda di Simferopol.

Nel campo di Songdowon è stato insegnato loro a «distruggere i militaristi giapponesi». E hanno incontrato veterani che, nel 1968, hanno attaccato la nave Pueblo, uccidendo e ferendo nove americani.

Le loro storie sono state raccontate mercoledì da Kateryna Rashevska, esperta legale del Centro regionale per i diritti umani dell’Ucraina, a una sottocommissione del Congresso americano, che ha iniziato a raccogliere testimonianze sui rapimenti di massa di bambini condotti dalla Russia dopo l’invasione e l’occupazione dei territori ucraini – scandalo per cui l’Aia ha emesso nel 2023 un mandato di arresto nei confronti di Vladimir Putin.

Sarebbero almeno 19.546 i bambini che sono stati trasferiti in Russia o in aree controllate dai russi, secondo il database ucraino “Children of War”. Di questi solo 1.859 sono tornati in Ucraina, gli ultimi sette grazie alla mediazione di Melania Trump, ha reso noto ieri la Casa Bianca.

A migliaia sono stati adottati da famiglie russe, altri sono stati condotti in 165 campi dedicati alla russificazione e alla militarizzazione, anche in Bielorussia e appunto in Corea del Nord.

