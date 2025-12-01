ATTOVAGLIATO CON IL MINISTRO C’ERA JACOPO TAGLIATI, EX RESPONSABILE DI GIOVENTU’ NAZIONALE PARMA, CHE E’ STATO RIMOSSO DALL’INCARICO (MA NON ESPULSO DAL PARTITO)



I militanti di Gioventù Nazionale Parma e il loro (ex) capo Jacopo Tagliati alla cena di Natale di Fratelli d’Italia insieme al ministro Tommaso Foti, ai parlamentari, agli europarlamentari e allo stato maggiore locale del primo partito di governo. È successo l’altra sera, a più di un mese dalla vicenda dei cori fascisti cantati dentro e fuori la sede di FdI.

Vicenda per la quale Jacopo Tagliati era stato rimosso dall’incarico e la sezione di GN Parma commissariata da Roma. Una vicenda che provocò un polverone politico, sulla quale la Procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta e sulla quale il ministro Guido Crosetto era intervenuto duramente con queste parole: “I responsabili vanno presi a calci e mandati a casa”.

I “reprobi” – apparentemente, pare, perdonati – scandirono canti in onore di Mussolini e della “camicia nera”: era la sera del 29 ottobre – a cavallo dell’anniversario della marcia su Roma. Adesso, accade questo – per la serie guess who’s back (“indovina chi è tornato”)

I fatti. L’altra sera in un ristorante di Parma – “Arte e Gusto”, sulla via Emilia, uscendo dalla città – c’è stata la cena di Natale di FdI. Una serata in grande spolvero per lo scambio di auguri tra militanti, dirigenti, simpatizzanti. Guest star della cena il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti, quello che nel 2020 in pieno Covid sfoggiò la mascherina nera con il motto

fascista “Boia chi molla”.

Ad accogliere il ministro c’erano il segretario provinciale meloniano Federico De Belvis e, tra gli altri, spiccavano la parlamentare Gaetana Russo e l’europarlamentare Stefano Cavedagna, ovvero i big locali del partito insieme ai noti Priamo Bocchi (capogruppo in consiglio comunale e consigliere regionale) e al deputato Fabio Pietrella.

Nella carrellata di fotografie e video postati sui social si vedono i manifesti di FdI e la grande torta con gli “auguri di buone feste”. Il particolare che però balza più all’occhio è il tavolo riservato ai ragazzi di Gioventù Nazionale. A quel tavolo, in piedi ad ascoltare le parole di Foti, c’è Jacopo Tagliati, che di Gioventù Nazionale era il gran capo fino a quando è scoppiato il caso dei cori fascisti.

I vertici di FdI, per quella imbarazzante vicenda, lo hanno rimosso, commissariando la sezione di Gioventù Nazionale. Ma a quanto pare l’epurazione non c’è stata. O, se c’è stata, è stata solo di facciata. Magari ancora da perfezionare. La conferma sta nel fatto che Tagliati e i baby camerati di GN sono stati invitati a cena con un ministro della Repubblica e lo stato maggiore di FdI.

Chi c’era racconta che i militanti di Gn e il loro (ex) capo sono stati accolti e salutati con grande affetto dai “grandi” del partito. Sarà l’ atmosfera pre-natalizia; sarà che al netto della presa di distanze post 29 ottobre, tra le nuove leve del partito (futura classe dirigente) e i big locali c’era e c’è un rapporto di stima, fiducia e collaborazione (a Repubblica ne parlò il consigliere comunale Giuseppe Tramuta, ndr).

Sta di fatto che sotto le feste tutto o quasi sembrerebbe, almeno in apparenza, perdonato. I cori fascisti e gli inni al duce di Gioventù Nazionale sono stati derubricati a marachella?

(da Repubblica)

This entry was posted on venerdì, Dicembre 5th, 2025 at 20:54 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.