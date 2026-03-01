IL TASSO DI DISOCCUPAZIONE È SALITO AL 4,4% DAL 4,3% DI GENNAIO E L’ESCALATION DELLA GUERRA IN MEDIO ORIENTE RISCHIA DI ALIMENTARE L’INFLAZIONE



L’occupazione americana a febbraio a sorpresa si è contratta. Il mese scorso gli Stati Uniti hanno perso 92.000 nuovi posti di lavoro (escluso il settore agricolo) rispetto gennaio. Si tratta del dato peggiore dal dicembre 2020.

Il tasso di disoccupazione è a sua volta inaspettatamente salito al 4,4 dal 4,3% del mese precedente, dove era visto restare. Lo ha comunicato il Bureau of Labor Statistics.

Negli Stati Uniti, lo scorso mese, sono stati persi 92.000 posti di lavoro (escluso il settore agricolo) rispetto al mese precedente, mentre gli analisti attendevano un aumento di 50.000 posti.

A gennaio, c’era stato un guadagno di 126.000 posti (rivisto in ribasso dalla precedente stima di 130.000), a dicembre ne erano stati persi 17.000 (dato rivisto in ribasso da +48.000). Il tasso di disoccupazione è salito dal 4,3% (confermato) al 4,4%, contro attese per un dato al 4,3%.

Negli Usa, i salari orari medi sono aumentati di 15 centesimi, lo 0,40%, a 37,32 dollari, per un rialzo del 3,84% annuale. La settimana media lavorativa è rimasta invariata a 34,3 ore. La partecipazione della forza lavoro è stata pari al 62%, a 1,4 punti percentuali di distanza dai livelli del febbraio 2020, prima dell’inizio della pandemia di coronavirus.

Nel settore privato, persi 86.000 posti di lavoro; nel pubblico, ne sono stati persi 6.000. Il mercato del lavoro ha subito un netto rallentamento, lo scorso anno, con gli Stati Uniti che hanno creato il minor numero di posti di lavoro al di fuori di una recessione dal 2003

Ciò è stato in parte dovuto ai tagli alla forza lavoro federale operati dall’amministrazione Trump, ma anche all’approccio cauto alle assunzioni adottato da molte aziende per contrastare l’incertezza sui dazi e altre misure politiche.

(da Sole24ore)

