È EVIDENTE IL FATTO CHE IL “CESSATE IL FUOCO” CON L’IRAN NON RIENTRAVA NEI PIANI DI NETANYAHU. ANZI, IL PREMIER ISRAELIANO PUNTAVA A PORTARE A TERMINE GLI OBIETTIVI DELL’OPERAZIONE “RISING LION” MA È STATO COSTRETTO AD ACCETTARLO DA TRUMP

Come mai Donald Trump ha perso la pazienza, imprecando in diretta TV, sulle “violazioni” del cessate il fuoco in Medio Oriente da parte di Israele?

Il presidente degli Stati Uniti ha detto ai giornalisti: “Non sanno cosa cazzo stanno facendo. Dobbiamo far calmare Israele, perché stamattina sono andati in missione”.

Pochi minuti prima di presentarsi alla stampa, Trump ha scritto con rabbia su Truth Social: “ISRAELE. NON SGANCIATE QUELLE BOMBE. SE LO FATE È UNA VIOLAZIONE GRAVE. RIPORTATE A CASA I VOSTRI PILOTI, SUBITO!”.

In precedenza Israele aveva accusato l’Iran di aver lanciato missili nel suo spazio aereo dopo che la tregua avrebbe dovuto entrare in vigore e il ministro delle finanze israeliano aveva giurato che “Teheran tremerà”.

Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato di aver ordinato all’esercito di lanciare nuovi attacchi contro obiettivi a Teheran in risposta a quelli che ha definito missili iraniani lanciati in una “palese violazione” del cessate il fuoco.

L’Iran ha negato di aver lanciato missili e ha affermato che gli attacchi di Israele sono continuati per un’ora e mezza oltre l’orario previsto per l’inizio della pace.

Mentre la scadenza scadeva nelle prime ore di questa mattina, Trump ha implorato su Truth Social: “IL CESSATE IL FUOCO È ORA IN VIGORE. PER FAVORE NON VIOLATELO!”.

Dietro l’incazzatura di Trump per la violazione israeliana della tregua si scorge evidente il fatto che un “cessate il fuoco” con l’Iran non rientrava esattamente nei piani di Bibi Netanyahu.

Anzi, il premier israeliano puntava a portare a termine gli obiettivi dell’operazione “Rising Lion” (dove sono finiti 400 kili di uranio?). Ma è stato costretto ad accettarla da un Trump in vena di premio Nobel per la pace, attraverso l’opera di mediazione dell’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani.

D’altro canto, anche a Teheran la tregua trumpiana non è stata presa bene dall’ala oltranzista dei pasdaran: a concertare il “cessate il fuoco” con la Casa Bianca è stato infatti il presidente e capo del governo iraniano, il riformista Masoud Pezeshkian, seconda più alta carica istituzionale del Paese, dopo la Guida suprema Khamenei.

(da Dagoreport)