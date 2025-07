QUASI UN MILIONE E MEZZO DI SALDO NEGATIVO PER IL CARROCCIO NEL 2024, IL GENERALE VICESEGRETARIO ED EUROPARLAMENTARE NON HA ANCORA VERSATO IL BECCO DI UN QUATTRINO AL PARTITO, COME FANNO TUTTI GLI ELETTI, COMPRESO IL SEGRETARIO MATTEO SALVINI

L’anno 2024, economicamente parlando, non si chiude bene per la Lega: quasi un milione e mezzo di saldo negativo. E va bene che ci sono 700 mila euro in banca di disponibilità liquide, ma sono in calo di oltre 300 mila euro rispetto all’anno prima.

E poi c’è un altro dato più politico: il vicesegretario Roberto Vannacci, eletto in Europa da indipendente e poi passato direttamente al ruolo di numero due del partito, non ha ancora versato un euro al Carroccio come fanno tutti gli eletti, compreso il segretario Matteo Salvini. Per il militare sembra vigere una sorta di regime speciale.

Ma andando con ordine, i conti della “Lega per Salvini premier”: il rosso del 2024 è sicuramente meno peggio di quello del 2022 (ben 4 milioni di euro), ma è un nuovo passo indietro rispetto al sostanziale pareggio del 2023. I fondi derivanti dal 2 per mille sono inchiodati a poco più di un milione l’anno: nel 2019, anno di grazia irripetibile per la Lega nazionalista, arrivarono oltre 3 milioni dalle scelte dei contribuenti, poi via via scesi di anno in anno.«Il partito politico è un’associazione non riconosciuta e pertanto non soggetta alla normativa civilistica delle società di capitali che impone una ricostituzione del capitale – scrive nella relazione il tesoriere Alberto Di Rubba – tuttavia si ritiene che l’associazione ripristinerà il proprio equilibrio patrimoniale attraverso le contribuzioni future che perverranno dalle quote associative e dalle contribuzioni dei vari

soggetti». Tradotto: tesseramenti e versamenti degli eletti. In effetti nella Lega, a vedere le carte e fino a maggio 2025, contribuiscono economicamente tutti.

Tranne due: il fondatore Umberto Bossi, ormai da anni in rotta di collisione con il vicepresidente del Consiglio, virtualmente ancora leghista ma nella pratica no; e il generale sospeso dall’esercito, tesserato da aprile, cooptato direttamente in segreteria senza neanche passare dal via.

«Braccio teso ma braccino corto…», è la battuta che circola tra chi non lo ha mai particolarmente amato in via Bellerio.

Per far posto a Vannacci – il quale per mesi ha brigato per la messa in proprio con la creazione di un partito fai-da-te, salvo poi scoprire di non averne le forze – dalla vicesegreteria era stato rimosso Andrea Crippa, fedelissimo del “Capitano”, già segretario dei Giovani padani. A maggio Salvini aveva assicurato che per lui era pronto «un ruolo rilevante al mio fianco per il bene della Lega», “ruolo rilevante” non ancora pervenuto.

Quanto ai versamenti di Vannacci, «eventuali erogazioni le troverete pubblicate» (stessa risposta che questo giornale ricevette ad ottobre 2024).

(da La Repubblica)