“BISOGNA DISTINGUERE I GRADI DEI GENERALI: SI È COLONNELLO E POI SI DIVENTA GENERALE DI BRIGATA, POI DI DIVISIONE, A DUE STELLE, POI DA TRE E VIA, FINO A DIVENTARE CAPO DI STATO MAGGIORE CHE ASSUME IL GRADO DI ‘GENERALE’, SENZA ALCUN AGGETTIVO”… COME UN HOTEL DUE STELLE? SI, POTREBBE ESSERE UNA VALUTAZIONE…



Ormai in Italia quando si dice ‘Generale’ si pensa subito a Vannacci? “Bisogna distinguere i gradi dei generali: si è colonnello e poi si diventa generale di brigata, poi di divisione, a due stelle, poi da tre e via, fino a diventare Capo di Stato Maggiore che assume il grado di ‘generale’, senza alcun aggettivo.

Vannacci è generale a due stelle, ha superato un gradino ma non è arrivato nemmeno alla terza stella, lasciamo perdere dai…” A parlare, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, è l’ex Capo di Stato Maggiore della Difesa Vincenzo Camporini, intervistato da Giorgio Lauro e Nancy Brilli. Il paragone, forzato, potrebbe essere con un hotel a 2 stelle? “Si, potrebbe essere una valutazione”.

(da “Un giorno da Pecora – Radio1″)

