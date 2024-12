GLI ESPONENTI VICINI A BEPPE GLI CHIEDONO DI “INTERROMPERE LA STRATEGIA GANDHIANA” PERCHÉ “NON PAGA”: VORREBBERO UN INTERVENTO PER SPIEGARE ALLA BASE (E NON SOLO) COME MAI HA CHIESTO LA RIPETIZIONE DEL VOTO



Beppe Grillo ha deciso: comunque vada la seconda votazione sul ruolo del garante, lo scontro con i contiani non finirà. Troppi gli attacchi, troppe le uscite giudicate a dir poco ingenerose nei suoi confronti. […] Il fondatore del Movimento si è sfogato con i suoi fedelissimi: «Adesso mi riprendo il simbolo». Ha spiegato che nella manleva c’è scritto chiaramente che la proprietà del logo è dell’Associazione di Genova, ossia sua. Perché quella genovese è una struttura che fa chiaro riferimento al fondatore. «Le cause nei miei confronti ormai sono poche, posso rinunciare anche alla manleva», avrebbe detto il garante del Movimento.

Lo sfogo arriva non solo dopo l’escalation di dichiarazioni e prese di posizione (l’ultima di Marco Travaglio che sabato in un editoriale durissimo ha suggerito di «mandare aff..» il fondatore), ma anche dopo il pressing dell’ala movimentista. Molti degli esponenti vicini a Grillo gli chiedono di «interrompere la strategia gandhiana» perché «non paga». I suoi fedelissimi vorrebbero un intervento per spiegare alla base (e non solo) come mai ha chiesto la ripetizione del voto e allo stesso tempo la sua area predica l’astensione.

L’ala movimentista mastica amaro: «Chi lo vuole mandare a quel paese ha fatto crollare il M5S. Altro che diritto all’estinzione evocato da Grillo: a seguire certa gente il Movimento si estinguerà da solo». I contiani insistono nella loro campagna anti-garante. I fedelissimi del presidente si scatenano di fronte all’idea di una querelle legale, che rischia di bloccare il progetto del leader: «Ora basta, Grillo ha stancato. Bisogna saper perdere». Ma la partita evidentemente non è ancora conclusa

(da agenzie)

