CON IL BALLOTTAGGIO LA DUCETTA TEME L’EFFETTO “TUTTI CONTRO” CHE HA PORTATO ALLA VITTORIA DEL NO AL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA … IL CENTRODESTRA PREFERISCE INTERVENIRE SUL PREMIO DI MAGGIORANZA. I FRATELLINI D’ITALIA HANNO PREPARATO UN EMENDAMENTO CHE ABBASSA AL 41 PER CENTO LA SOGLIA

Innanzitutto il permanere del niet della Lega. Ma anche il timore dei timori che aleggia a Palazzo Chigi, ossia che al secondo turno possa ricrearsi quell’effetto “tutti contro” che a marzo ha decretato la vittoria del No al referendum confermativo sulla giustizia.

Si va dunque verso l’archiviazione dell’emendamento sul ballottaggio che l’ex presidente del Senato e ora senatore di Fratelli d’Italia Marcello Pera ha presentato a inizio mese con il benestare del suo partito.

Dunque proporzionale con sbarramento al 3%, con il recupero del primo sotto soglia all’interno delle coalizioni, e premio di maggioranza per chi maggiormente supera il 42% dei voti da attribuire tramite la quota fissa di 70 deputati e 35 senatori fino al arrivare al tetto di 220 deputati e 113 senatori (tra il 55 e il 56% dei seggi).

Rispetto al testo licenziato dalla Camera viene reintrodotta la norma sulle preferenze con i capilista bloccati che era stata bocciata dai deputati nel segreto dell’urna.

Viene inoltre cancellata, secondo fonti parlamentari su input del Quirinale, la cosiddetta norma anti-cespugli presentata dall’azzurro Paolo Emilio Russo: saranno escluse dal conteggio complessivo ai fini dell’attribuzione del premio soltanto le liste sotto l’1%, come è già nell’attuale Rosatellum, mentre le altre eventuali liste sotto soglia contribuiranno comunque al risultato della coalizione.

Il problema, come già segnalato più volte su queste colonne, è che l’impianto dello Stabilicum o Melonellum che dir si voglia è stato pensato prima che esplodesse il caso dell’ex generale Roberto Vannacci. Il quale nel frattempo è arrivato con il suo Futuro nazionale al 7/8% nei sondaggi a danno soprattutto di una Lega ridotta al 5% circa.

Vero è che si tratta di somma aritmetica, che non è mai somma politica, soprattutto nel caso di una coalizione mai presentatasi alle elezioni prima, come quella imperniata sull’asse Pd-M5s.

Una parte dei voti del M5s potrebbero andare perduti se a guidare la coalizione come candidata premier – obbligo previsto dalla riforma elettorale – dovesse essere Elly Schlein e, specularmente, una parte dei voti più moderati del Pd potrebbe andare perduti se a vincere la sfida per la premiership fosse invece Giuseppe Conte (una perdita, in entrambi i casi, che alcuni sondaggisti stimano tra il 2 e il 3%).

Si sa che la premier Giorgia Meloni confida appunto sulle divisioni del campo avversario e sull’effetto voto utile contro Vannacci (“se votate lui vince la sinistra”). Ma tra i “fratelli” non si esclude più il rischio del nessun vincitore: se nessuno raggiunge il 42% il sistema diventa proporzionale e il governo andrà formato in Parlamento, stile Prima Repubblica.

Anche per questo l’ipotesi del voto nell’autunno del 2027 caldeggiata dalla Lega e da Forza Italia a condizioni date appare un azzardo: nel caso del nessun vincitore non ci sarebbe il tempo di fare la legge di bilancio e si rischierebbe l’esercizio provvisorio. I fari del Colle sono già accesi.

(da “il Sole 24 ore” )