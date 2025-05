IL FIGLIO DEL CAV, PER CERCARE DI RISOLLEVARE L’AUDIENCE, HA SPREMUTO COME UN LIMONE IL “GRANDE FRATELLO”, CHE ARRIVATO A DURARE SETTE MESI, MA ANCHE IL PUBBLICO DEL “GF” SI È GRADUALMENTE RIDOTTO … IL DISASTRO DI “THE COUPLE”

Una crisi profonda, profondissima. Mascherata e negata a lungo, ma ormai sotto gli occhi di tutti. Canale 5 sta certamente affrontando il periodo più nero della sua esistenza, lunga quarantacinque anni. […]

I numeri della prima serata raccontano di una leadership perduta per larga parte della settimana, con le uniche eccezioni rappresentate dai programmi di Maria De Filippi e, saltuariamente, dalla Coppa Italia. Poca roba rispetto alla sconfinata lista di insuccessi, titoli sbagliati e prodotti usurati, fatti proseguire per inerzia e per l’incapacità – o paura – di tentare dell’altro.

E’ con questa filosofia che il “Grande Fratello” è arrivato a durare setmesi il reality più longevo del piccolo schermo è stato spremuto come un limone. Dentro, ovviamente, è stato inserito di tutto, rendendo alla fiera della fiera la narrazione assolutamente autoreferenziale.

Il pubblico del “Gf” si è così gradualmente ridotto, isolandosi dal resto della platea televisiva che non poteva più riconoscersi in personaggi noti solo a quel determinato circuito e a dinamiche replicate senza sosta, con protagonisti – sempre gli stessi – utilizzati e riutilizzati all’infinito.

L’allarme è scattato quando in realtà nessuno voleva ascoltarlo. Ovvero quando il “Gf”, pur avendo perso centinaia di migliaia di spettatori, continuava a tenersi sopra la soglia minima di galleggiamento. “Il dato è comunque sufficiente e, oltretutto, ti consente di coprire un lungo periodo”, era la secca risposta a chi osava adoperarsi in qualche osservazione critica.

Non paghi della ‘prigionia’ da “Gf”, a Canale 5 decidevano pertanto di bissare col lancio di “The Couple”. Sulla carta un reality game con l’obiettivo del milione di euro come montepremi, nei fatti una protesi della trasmissione precedente. E, come se non bastasse, ecco pure “L’Isola dei Famosi”, propinata ad un pubblico già saturo e stanco.

La verità è che Canale 5 è finita nel tunnel quando ha cominciato ad avere il terrore di sperimentare. Meglio puntare sull’usato sicuro, anche se quell’usato risultava a tutti appannato, tranne che agli occhi di quelli di Cologno.

Un’involuzione che si può inoltre spiegare con l’epidemia di produzioni turche che hanno invaso il palinsesto. In origine fu “Il Segreto”, esploso una decina d’anni fa e collocato senza sosta e logica ad ogni ora del giorno e della notte. Poi, esaurito il tormentone spagnolo, spazio a Can Yaman e soci, con titoli come “DayDreamer”, “Terra Amara”, “Endess Love” e “Tradimento” sbattuti ovunque. Una sorta di reazione a catena che ha reso Canale 5 un ‘turchificio’ senza soluzione di continuità.

L’emblema del tramonto, probabilmente, sta nel declino ormai irreversibile della trasmissione più identificativa e longeva di Canale 5: “Striscia la Notizia”. Una graduale discesa negli inferi – sul fronte dell’Auditel – che costringe inevitabilmente la rete a guardarsi dentro, mettendo in discussione persino tradizioni incise sulla pietra e principi inossidabili siglati da prima che crollasse il Muro di Berlino.

Ma rinviare ulteriormente il momento della rifondazione significa solo perdere altro tempo prezioso.

