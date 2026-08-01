MELONI AVEVA CERCATO DI ATTACCARE LA CGIL, LANDINI AVEVA RISPOSTO “SEI VITTIMA DI UN COLPO DI SOLE, E’ FALSO”… OGNUNO E’ LIBERO DI VOLTARSI DOVE GLI PARE, I SINDACATI DEL BELGIO AVEVANO LE LORO RAGIONI, E’ STATO UN PACIFICO ATTO DI DISSENSO

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ricorda la tragedia di Marcinelle e punta il dito contro la Cgil e i suoi delegati che avrebbero «voltato le spalle a La Russa», durante il suo intervento; ma replica immediatamente il segretario del sindacato, Landini, che dice: «Falso».

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha letto un messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Secondo alcuni i delegati della Cgil si sarebbero voltati di spalle. «Voltare le spalle durante la commemorazione di Marcinelle è un gesto grave e vergognoso. Oggi, durante la cerimonia per i 262 lavoratori morti nella miniera, alcuni rappresentanti della Cgil hanno scelto di voltare le spalle mentre il presidente del Senato La Russa interveniva e leggeva il messaggio del presidente Mattarella.

Pronta la smentita: «Se un certo signor Fidanza, per far sapere che esiste, deve parlare male della Cgil, credo che – qui a Marcinelle oggi c’è il sole – abbia preso un colpo di sole. Perché la Cgil, se non lo sa glielo dico, non si gira mai dall’altra parte in nessun momento, tantomeno nel rispetto del nostro presidente della Repubblica», ha risposto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini replicando al capodelegazione di Fdi Carlo Fidanza. Landini, assieme ad una folta delegazione della Cgil, era anche lui questa mattina alla cerimonia del settantesimo anniversario della tragedia di Marcinelle, al Bois du Cazier.

Il sindacato belga Fgtb fa sapere: “Ci siamo girati noi”. Una protesta contro Fratelli d’Italia, forza di estrema destra per i belgi. «Tutti i compagni dell’Fgtb si sono girati, perché noi siamo contro la presenza di partiti fascisti, e per noi Fdi è un partito di estrema destra. Noi siamo contro la presenza di tutti i partiti fascisti. La loro presenza non è bella, soprattutto in un luogo molto importante per l’immigrazione italiana»: Lo ha detto all’Ansa Vincent Pestieau, segretario regionale del sindacato belga Fgtb a Charleroi. La nostra protesta «non ha riguardato Mattarella, ma è solo perché Ignazio La Russa ha parlato a nome del governo», ha aggiunto.

(da agenzie)