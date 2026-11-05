INOLTRE C’È IN TEXAS UNA NUOVA GENERAZIONE ISPANICA PIÙ MODERATA DEI GENITORI E CHE HA VISSUTO CON INSOFFERENZA LE OPERAZIONI DELL’ICE… E POI CI SONO I DATA CENTER: GLI ELETTORI NON VOGLIONO QUESTE STRUTTURE E GLI IMPIANTI INDUSTRIALI CHE PORTANO CON SÉ … IL “CORRIERE DELLA SERA”: “TUTTA QUESTA FURIA È CONFLUITA NEL MESSAGGIO RIVOLUZIONARIO DI UN MITE SEMINARISTA PRESBITERIANO CHE INVITAVA A ROVESCIARE I TAVOLI, COME GESÙ”

Ai suoi comizi c’era sempre un momento in cui James Talarico invitava ciascuno a voltarsi verso un perfetto sconosciuto e a raccontare perché fosse venuto. A permettere a Talarico di rovesciare i tavoli in uno Stato come il Texas, sotto il controllo repubblicano da tre decenni, è stata una tempesta perfetta: democratici mobilitati nelle grandi città e repubblicani delusi nelle aree rurali, insieme a un elettorato latino in trasformazione.

L’aumento del costo della vita, della benzina e dei generi alimentari, a causa della guerra in Iran, ha contribuito a incrinare il consenso. E accanto alle difficoltà economiche è cresciuta l’insofferenza per la corruzione e per l’influenza del denaro sulla politica texana.

Inoltre c’è in Texas una nuova generazione ispanica più moderata dei genitori e che risente direttamente delle conseguenze delle operazioni dell’Ice, soprattutto quando coinvolgono familiari e persone che vivono negli Stati Uniti da decenni. Tra i motivi del malcontento ci sono poi i data center: elettori di sinistra e di destra non vogliono queste strutture e gli impianti industriali che portano con sé e hanno percepito le posizioni dei repubblicani come opportunistiche.

Tutta questa furia è confluita nel messaggio rivoluzionario di un mite seminarista presbiteriano che invitava a rovesciare i tavoli, come Gesù, e che chiedeva di diventare la fionda con cui lui, Davide, potesse abbattere Golia. Un elemento importante della vittoria di Talarico è stata l’abilità di presentarsi come un candidato capace di superare le tradizionali divisioni partitiche e di tendere la mano ai repubblicani: «Abbiamo dimostrato che una politica di divisioni non può competere con una politica dell’amore»

Il linguaggio religioso è importante in Texas ma l’ha usato in modo inclusivo, senza contrapporre le diverse confessioni né escludere chi è ateo. Il suo trionfo non va interpretato come una conversione di massa al partito democratico. Non sappiamo quanti repubblicani abbiano votato per lui.

(da “Corriere della Sera”)