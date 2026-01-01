IL RAS DELLE CLINICHE SPERA CHE “IL GIORNALE” SI RIVELI UTILE PER PARTECIPARE ALLA GRANDE CUCCAGNA DELLA SANITÀ LOMBARDA

Editoria Italia, l’azienda della famiglia Angelucci, ha acquisito un’ulteriore quota del 25% de Il Giornale srl e della controllata Il Giornale.it srl, precedentemente detenuta da Pbf, la holding finanziaria di Paolo Berlusconi, che mantiene una partecipazione del 5%. Lo annuncia la stessa Editoria Italia, che in una nota sottolinea come l’operazione, ‘avviata nel solco del percorso iniziato nel 2023’, consenta al gruppo di ‘consolidare il proprio ruolo di azionista di riferimento’ e di rilanciare ‘il progetto editoriale del quotidiano, in linea con la strategia industriale di lungo periodo definita’.

‘Il rafforzamento della compagine societaria – prosegue la nota – conferma la

volontà del gruppo di investire nel settore editoriale, sostenendo il pluralismo dell’informazione e lo sviluppo di realtà editoriali solide e capaci di affrontare le trasformazioni del mercato.

Nel nuovo assetto societario – conclude la nota – Paolo Berlusconi manterrà il ruolo di presidente onorario, garantendo continuità al percorso editoriale condiviso negli anni’. Con l’acquisizione di oggi Editoria Italia, l’azienda della famiglia Angelucci, sale al 65% de Il Giornale srl e della controllata Il Giornale.it srl, mentre Pbf, la holding finanziaria di Paolo Berlusconi, scende al 5%. Il restante 30% è in mano a Lmdv Capital di Leonardo Maria Del Vecchio, che lo scorso 19 dicembre ha acquistato da Antonio e Giampaolo Angelucci la partecipazione nel quotidiano fondato da Indro Montanelli.

