L’INDIGNAZIONE DELLA PARLAMENTARE UCRAINA KIRA RUDIK: “SPERO SOLO CHE UN GIORNO, QUANDO WITKOFF SARÀ IN PENSIONE E RACCONTERÀ QUESTE STORIE, FINISCANO TUTTE ALLO STESSO MODO, IN TRIBUNALE”

“Prima di tutto, Presidente Putin, grazie mille per averci ospitato. Eravamo seduti fuori poco fa… e stavamo tutti parlando di quando andremo in pensione, avremo tantissime storie e ricordi incredibili, e i suoi saranno in cima alla lista”. Sono le parole che Steve Witkoff ha raccontato alle tv russe di aver detto al presidente russo all’inizio della visita.

Commenti “sorprendenti” anche per Sky News che le riporta ricordando che un negoziatore che dovrebbe agire in modo neutrale per porre fine all’invasione voluta dallo zar che ha causato centinaia di migliaia di morti.

E che indignano la parlamentare ucraina Kira Rudik che ha replicato: “Spero solo che un giorno, quando Witkoff sarà in pensione e racconterà queste storie, finiscano tutte allo stesso modo: ‘…e poi c’è stato un tribunale. E quella è stata la fine di Putin”.

(da agenzie)