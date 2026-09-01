ANCHE IL GRADIMENTO TRA GLI ELETTORI REPUBBLICANI È CALATO DI OLTRE DUE PUNTI IN UN MESE, ATTESTANDOSI AL 72%

Secondo un nuovo sondaggio del Financial Times, il tasso di approvazione di Donald Trump è sceso a un minimo storico, mettendo in luce il crescente malcontento degli elettori nei confronti della gestione dell’economia e del costo della vita da parte del presidente statunitense.

A meno di due mesi dalle elezioni di metà mandato di novembre , l’ultimo sondaggio nazionale condotto da Focaldata ha rilevato che solo il 33% degli elettori registrati approva l’operato di Trump come presidente: il dato più basso registrato da quando il Financial Times ha iniziato a porre la domanda a maggio e un calo di tre punti percentuali rispetto al mese precedente.

Anche il tasso di approvazione del presidente tra gli elettori repubblicani è calato di oltre due punti percentuali, attestandosi al 72%, un altro minimo storico per il sondaggio del Financial Times.

(da agenzie)