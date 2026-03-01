GLI UCRAINI, LASCIATI SOLI IN QUESTI ANNI A COMBATTERE CONTRO I RUSSI, ABBATTONO CENTINAIA DI QUEI VELIVOLI OGNI GIORNO, CON SISTEMI FAI DA TE ECONOMICI … LA SUPREMAZIA UCRAINA È TALE CHE A UN’ESERCITAZIONE IN ESTONIA, DIECI PERSONE HANNO UMILIATO DUE BATTAGLIONI DELLA NATO



L’attacco di Donald Trump all’Iran rivela che, dopotutto, l’Ucraina qualche carta da giocare ce l’ha. Lo scorso anno, alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti aveva rimproverato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy dicendogli: «In questo momento non hai le carte». Un anno dopo, l’Ucraina sta invece tenendo colloqui con funzionari americani a Kyiv, molto più cordiali, desiderosi di ottenere accesso alla tecnologia anti-drone ucraina, leader mondiale.

«I partner si stanno rivolgendo a noi, all’Ucraina, per chiedere aiuto», ha dichiarato Zelenskyy mercoledì sera. «Richieste su questo tema sono arrivate anche dalla parte americana».

Zelenskyy ha detto inoltre di essere in contatto con Paesi arabi che cercano di rafforzare le difese contro l’Iran, come gli Emirati Arabi Uniti, il Qatar, la Giordania e il Bahrein. È stato chiaro nel dire che Kyiv sta cercando di ottenere un vantaggio strategico da questi colloqui.

«Naturalmente, qualsiasi assistenza che forniamo avviene solo a condizione che non indebolisca la nostra difesa in Ucraina e che serva come investimento nell

nostre capacità diplomatiche: aiutiamo a proteggere dalla guerra coloro che aiutano noi — l’Ucraina — a portare questa guerra a una conclusione dignitosa», ha aggiunto.

Competenza maturata sul campo di battaglia

Il motivo di questa apertura diplomatica verso Zelenskyy è che gli Stati Uniti hanno capito che usare un missile intercettore PAC-3 da 4 milioni di dollari, lanciato da una batteria Patriot, per abbattere un drone iraniano Shahed che costa circa 30.000 dollari non ha molto senso.

Dopo la decisione di Trump di attaccare l’Iran insieme a Israele, Teheran ha reagito utilizzando droni e missili balistici per colpire basi statunitensi e Paesi alleati degli Stati Uniti, oltre a obiettivi lontani come Cipro e l’Azerbaigian.

«Hai le difese aeree, e arriva molta roba, e riesci a intercettarne la maggior parte», ha detto lunedì ai giornalisti al Pentagono il segretario alla Sicurezza della Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth. «Ogni tanto, purtroppo, ce n’è uno — lo chiamiamo “squirter” — che riesce a passare».

C’è una ragione per cui l’Ucraina offre la propria esperienza. Il Paese abbatte missili e droni russi — in particolare i droni Shahed di progettazione iraniana — da più di quattro anni. A gennaio l’Ucraina ha affrontato in media 143 droni di tipo Shahed e bersagli-esca al giorno, intercettandone 122, secondo uno studio dell’Institute for Science and International Security.

Le unità ucraine non hanno solo perfezionato la difesa contro i droni: hanno anche trasformato il campo di battaglia con tattiche offensive basate sui droni — come dimostrato lo scorso anno durante le esercitazioni Hedgehog in Estonia, dove una squadra ucraina Nemesis composta da 10 persone ha manovrato meglio di due battaglioni della NATO.

Mentre le forze armate occidentali e del Golfo cercano di adattarsi alla crescente campagna di droni dell’Iran, Kyiv segnala di essere pronta a insegnare agli altri le lezioni apprese sul campo.

«Per quanto riguarda i nostri operatori di droni e di difesa aerea, abbiamo persone molto esperte. Siamo pronti a condividere queste informazioni; lasciate che i nostri partner vengano da noi», ha detto Zelenskyy.

Il tenente colonnello Pavlo Laktionov, vicecomandante della 412ª brigata Nemesdelle Forze dei sistemi senza pilota, ha raccontato a POLITICO come la sua unità abbia messo in difficoltà i colleghi della NATO lo scorso maggio e cosa questo riveli sulla preparazione degli eserciti occidentali ad affrontare la guerra con i droni. Questo tipo di guerra è un tratto distintivo del conflitto tra Ucraina e Russia ed è ora utilizzato anche dall’Iran.

«Dieci persone con i droni giusti e le competenze adeguate oggi valgono un intero reggimento o battaglione che combatte secondo i manuali del secolo scorso», ha detto.

Una sconfitta sorprendente

Le truppe ucraine — che Laktionov ha definito «veri cosacchi da combattimento» — hanno operato come parte di un gruppo NATO durante l’esercitazione Hedgehog, durata cinque giorni. Utilizzando pesanti droni bombardieri Nemesis, gli ucraini hanno svolto missioni di distruzione di obiettivi, minamento a distanza e operazioni logistiche come la consegna di cibo, medicine e munizioni in posizioni difficili da raggiungere.

«Abbiamo introdotto un elemento di imprevedibilità» che le truppe NATO, dotate di veicoli corazzati pesanti e aviazione, hanno avuto difficoltà a contrastare, ha detto Laktionov.

Tra le tattiche chiave degli ucraini c’erano attacchi alle truppe NATO alle spalle (dove pensavano di essere al sicuro), l’osservazione di formazioni alleate riunite in grandi gruppi (spesso senza un adeguato camuffamento), il minamento delle strade di accesso che stavano percorrendo e l’uso della guerra elettronica per disattivare equipaggiamenti fondamentali.

Molti soldati della NATO erano disorientati dalla nuova minaccia che stavano affrontando

«Il loro paradigma prevedeva ancora il concetto di retrovia sicura. Non funziona più così: nella guerra moderna non esistono zone sicure. La sicurezza è un’illusione. Il nemico contava sulle foreste come copertura, ma per le moderne telecamere a infrarossi e termiche la foresta è solo una decorazione, e uomini e mezzi sono una firma bianca e brillante sul monitor dell’operatore UAV», ha detto Laktionov. «Le forze nemiche non sentivano la paranoia di una minaccia costante che invece ogni nostro soldato al fronte percepisce. Ogni cespuglio, ogni strada deve essere considerato una potenziale trappola».

Il risultato è stato un massacro

«Non siamo entrati in uno scontro a fuoco. Semplicemente non abbiamo permesso loro di raggiungere le linee di attacco. Il minamento remoto ha fermato le colonne, e i bombardamenti dei Nemesis hanno disattivato gli equipaggiamenti chiave», ha aggiunto Laktionov. «Questo ha portato alla sconfitta dei gruppi offensivi che non erano pronti a un approccio così completo all’uso degli UAV — ricognizione aerea, distruzione, correzione, conferma».

L’addestramento non è però a senso unico. Molti soldati ucraini sono stati formati secondo gli standard NATO, rompendo con il passato post-sovietico.

«Ho visto l’efficacia degli standard NATO nell’esempio dei miei fratelli che avevano già avuto esperienza di addestramento in partnership con l’alleanza. Era questo approccio — sistematicità, protocolli di controllo del fuoco, comunicazione, coordinamento — a costituire una base fondamentale nei primi mesi della grande guerra», ha detto Laktionov.

Ora entrambe le parti stanno scambiando lezioni.

«Considerando che queste esercitazioni si sono svolte un anno fa, molti cambiamenti sono già stati introdotti negli standard NATO e nelle loro tattiche di combattimento. Penso che queste esercitazioni siano state una sorta di doccia fredda che ha aiutato l’alleanza a trarre le giuste conclusioni e a prepararsi meglio alle possibili sfide», ha detto Laktionov.

Secondo un alto funzionario militare della NATO, l’alleanza sta valutando un maggior numero di esercitazioni basate sui droni, anche in risposta a Hedgehog, oltre a un dialogo più ampio con l’Ucraina. L’alleanza sta anche pensando di invitare più istruttori ucraini specializzati nei droni a partecipare alle esercitazioni e di aggiornare gli standard interni per riflettere meglio la guerra con i droni

È proprio questo tipo di esperienza che Zelenskyy spera di usare come leva mentre cresce la corsa a difendersi dai missili e dai droni iraniani.

«Ora tutti possono vedere che la nostra esperienza nella difesa è, sotto molti aspetti, insostituibile. Siamo pronti a condividere questa esperienza e ad aiutare quei Paesi che hanno aiutato l’Ucraina questo inverno e durante tutta questa guerra», ha dichiarato domenica il presidente ucraino.

(dapolitico.eu)

