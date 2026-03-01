L’INDUSTRIA AMERICANA PRODUCE SOLO 96 INTERCETTORI ALL’ANNO, A UN COSTO DI 12,8 MILIONI DI DOLLARI L’UNO. NON VA MEGLIO PER I PATRIOT: NEL 2024 NE SONO STATI PRODOTTI 500, A 5 MILIONI PER TESTATA … A TEHERAN, INVECE, SFORNANO RAZZI E DRONI ECONOMICI E A RITMO CONTINUO: SI STIMA CHE IL PAESE ABBIA A DISPOSIZIONE 2.500 MISSILI BALISTICI. FINO ALL’INIZIO DELLA GUERRA, ERANO IN GRADO DI PRODURNE “CENTINAIA” AL MESE. POI CI SONO I DRONI SHAHED-136, CHE INVECE VENGONO PRODOTTI A CICLO CONTINUO, FINO A 6.000 AL MESE



La campagna aerea americana contro l’Iran sembrerebbe essere un successo tattico e operativo. Gli Stati Uniti hanno colpito 1.700 obiettivi in Iran hanno subito soltanto sei vittime. La leadership iraniana è stata sconvolta e decine di figure di alto livello sono state uccise, tra cui la Guida Suprema, l’ayatollah Ali Khamenei.

Ma questi successi di breve periodo hanno un prezzo, e rendono molto meno chiaro il quadro strategico complessivo. Gli Stati Uniti, Israele e i loro alleati del Golfo stanno consumando munizioni (poche e costose) a un ritmo impressionante. Queste perdite non possono essere rimpiazzate abbastanza rapidamente da evitare possibili ripercussioni globali, mentre avversari molto più formidabili dell’Iran — Russia e Cina — valutano la capacità bellica dell’America.

Se concludessero che l’Occidente ha consumato troppi missili intercettori per potersi difendere efficacemente, la Russia potrebbe intraprendere azioni aggressive contro la NATO, oppure la Cina potrebbe muoversi contro Taiwan

Due tipi di missili sono oggi molto richiesti sul campo di battaglia. Gli intercettori, come i missili Patriot, sono progettati per abbattere altri missili e droni. Le armi offensive, come i missili da crociera Tomahawk, servono invece a distruggere obiettivi a terra. Entrambi scarseggiano, ma la situazione degli intercettori è particolarmente critica.

Gli intercettori americani più richiesti sono i missili THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), che sono i più efficaci per la difesa contro missili balistici a corto e medio raggio, e i Patriot, che sono leggermente meno costosi e più numerosi dei THAAD. La scorsa estate, durante la guerra di dodici giorni, gli Stati Uniti hanno utilizzato circa un quarto dei loro missili THAAD per difendere Israele dal bombardamento iraniano. Ogni missile THAAD costa più di 12,8 milioni di dollari, e i contractor della difesa americana ne producono soltanto 96 all’anno.

L’amministrazione Trump ha stanziato fondi per aumentare la produzione fino a 400 l’anno, ma questo potrebbe richiedere fino a sette anni. È del tutto immaginabile che gli Stati Uniti possano utilizzare, nelle prossime settimane, più di un terzo dei THAAD accumulati nell’ultimo anno.

La situazione dei Patriot è in parte simile. Nel 2023 gli Stati Uniti producevano circa 370 missili Patriot all’anno. Per molti anni la produzione è stata inferiore alla domanda, e poi quest’ultima è esplosa con l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia. Gli Stati Uniti hanno quindi aumentato la produzione: circa 500 Patriot sono stati prodotti nel 2024 e si prevede che si arrivi a circa 650 l’anno entro il 2027. Ogni missile costa circa 5 milioni di dollari. Ma anche con l’aumento della produzione, secondo il Guardian, gli Stati Uniti stimavano l’anno scorso di avere soltanto il 25 per cento dei Patriot richiesti dalla pianificazione del Pentagono

I missili e i droni iraniani, al contrario, sono più economici e molto numerosi. Fonti israeliane stimano che l’Iran abbia iniziato l’attuale conflitto con circa 2.500 missili balistici disponibili e che possa produrne “centinaia” ogni mese, con l’obiettivo di portare il ritmo di produzione a qualcosa vicino ai 1.000. Il New York Times stima la produzione in “decine” al mese, ma anche questa stima più prudente supera di molto l’attuale produzione americana di THAAD. Secondo un esperto, ogni missile balistico iraniano costa circa 1–2 milioni di dollari per essere prodotto. Va considerato che, in molti casi, sono necessari due o tre Patriot per abbatterne uno.

Nel frattempo, insieme alla Russia, l’Iran produce i cosiddetti droni suicidi Shahed-136 a un ritmo di circa 5.000-6.000 al mese, principalmente per l’uso della Russia in Ucraina, con un costo che può scendere fino a 50.000 dollari per unità. Questi rappresentano la maggior parte delle munizioni che l’Iran ha lanciato contro gli Stati Uniti e i loro alleati negli ultimi giorni.

Servono a saturare le difese aeree e a esaurire le scorte di intercettori.

Di conseguenza, gli Stati Uniti stanno spendendo risorse scarse per distruggere obiettivi che costano meno e richiedono meno tempo per essere prodotti rispetto alle armi utilizzate per distruggerli. L’Iran ha semplicemente meno da perdere saturando il campo di battaglia con le proprie armi: durante la guerra di dodici giorni dell’anno scorso ha lanciato 550 missili balistici e oltre 1.000 droni contro Israele. Nelle prime 48 ore dell’attuale conflitto ha inviato 186 missili e 812 droni nei soli Emirati Arabi Uniti, mentre colpiva anche altri nove paesi della regione.

I pianificatori americani sono perfettamente consapevoli che questo è un rapporto di scambio insostenibile, motivo per cui sia Israele sia gli Stati Uniti hanno fatto della distruzione dei lanciatori di missili balistici una priorità assoluta. La logica è semplice: non serve usare un THAAD o un Patriot contro un missile che non può essere lanciato. Secondo il Times, funzionari israeliani stimano di aver distrutto il 50 per cento dei lanciatori di missili iraniani. Questo certamente contribuisce a rallentare il ritmo dei lanci iraniani e quindi a ridurre la capacità di saturare le difese aeree, ma fa poco per diminuire il numero totale di missili balistici che l’Iran possiede ancora nel proprio arsenale e che prima o poi impiegherà

Questo è dunque il problema degli intercettori. Le tradizionali munizioni americane a lungo raggio e a guida di precisione, tra cui i Tomahawk, costano circa 2,2 milioni di dollari ciascuna e sono prodotte in quantità relativamente limitate. Sono progettate per conflitti contro un avversario con sistemi di difesa aerea molto più moderni, funzionali e integrati di quelli iraniani. In questo senso, il loro impiego nel teatro attuale è uno spreco: munizioni meno sofisticate potrebbero facilmente superare le difese aeree iraniane, indebolite dalle sanzioni e fisicamente devastate dagli attacchi.

Una risposta americana a questo squilibrio di risorse è una copia dello Shahed-136 chiamata Low-Cost Uncrewed Combat Attack System, che costa circa 35.000-40.000 dollari per drone. Tuttavia la produzione è ancora in fase di aumento, e questi droni sono principalmente basati a terra (lanciarli dal ponte di elicotteri di

una nave della Marina è tecnicamente possibile ma poco efficiente). Per questa ragione la Marina continua a fare affidamento sui Tomahawk

Il presidente Trump ha dichiarato che le operazioni di combattimento potrebbero durare un mese o più. Al ritmo attuale di utilizzo, secondo Bloomberg, gli intercettori statunitensi potrebbero esaurirsi nel giro di pochi giorni. Un’altra fonte ha affermato che il Qatar potrebbe rimanerne senza in appena quattro giorni. Gli alleati del Golfo stanno cercando urgentemente ulteriore supporto militare dagli Stati Uniti.

Alcuni rapporti suggeriscono che Washington abbia “bloccato” tali richieste perché ha esigenze urgenti proprie. Le salve di missili e droni iraniani stanno diminuendo leggermente man mano che i lanciatori vengono distrutti e le scorte si esauriscono, ma gli Shahed sono così semplici che l’Iran probabilmente sarà in grado di continuare a produrli e lanciarli in piccoli numeri quasi indefinitamente.

Per gli Stati Uniti, quasi ogni azione in questa campagna comporta un costo opportunità sotto forma di ciò che non potranno più fare a causa dell’esaurimento delle scorte di missili. La perdita più significativa è la deterrenza. Russia e Cina stanno osservando gli Stati Uniti consumare i propri missili e tengono conto di questo fattore nelle decisioni su eventuali azioni offensive contro gli alleati della NATO o contro Taiwan.

Non si tratta di una semplice speculazione: il Dipartimento della Difesa ha avvertito che il presidente cinese Xi Jinping sta preparando il suo esercito affinché sia pronto a invadere con successo Taiwan entro il 2027. Per perseguire questo obiettivo, la Cina ha raddoppiato il numero dei suoi lanciatori di missili balistici e quasi triplicato il numero di missili disponibili dal 2020. Le forze americane e giapponesi nella regione saranno oggetto di attacchi se gli Stati Uniti sceglieranno di difendere Taiwan.

La Cina seguirà molto da vicino il consumo di munizioni americane mentre calcola se (e quando) avrà un vantaggio sufficiente per assicurarsi la vittoria. La guerra in Iran probabilmente sta anticipando questa tempistica e aumentando le probabilità di un’invasione cinese

L’esaurimento delle scorte di missili degli Stati Uniti rappresenta un serio problema per la sicurezza nazionale. Scegliendo questo conflitto con l’Iran, gli Stati Uniti hanno privilegiato probabili guadagni effimeri contro un avversario che rappresentava una minaccia marginale rispetto alla deterrenza nei confronti di avversari pari o quasi pari che hanno la volontà e i mezzi per mettere seriamente in pericolo la stabilità globale.

