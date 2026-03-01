ANTONIO TAJANI È ATTESO VENERDÌ E SABATO AL CENTRO CONGRESSI DI SAINT-VINCENT: DOMENICA L’EVENTO CHE SI TRASFERIRÀ A BREUIL-CERVINIA DOVE SI SVOLGERÀ LA PRIMA EDIZIONE DEL TROFEO “AZZURRI IN VETTA” DI SCI ALPINO SULLA PISTA ROCCE BIANCHE

La Valle d’Aosta – tra Saint-Vincent e Breuil-Cervinia – ospiterà nel prossimo fine settimana l’evento nazionale ‘Azzurri in Vetta’, organizzato dai gruppi parlamentari di Forza Italia al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati e al Parlamento Europeo.

È annunciata la presenza del vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani Venerdì e sabato – a partire dalle 16 al centro congressi comunale di Saint-Vincent – sono previsti panel di dialogo e di confronto sui temi della montagna, a cui parteciperanno ministri, europarlamentari, parlamentari, amministratori locali, operatori e professionisti della montagna e rappresentanti delle principali associazioni di categoria. Domenica l’evento che si trasferirà a Breuil-Cervinia dove si svolgerà la prima edizione del trofeo ‘Azzurri in vetta’ di sci alpino sulla pista Rocce Bianche.

(da agenzie)