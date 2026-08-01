CHEVRON, UNICA GRANDE SOCIETÀ STATUNITENSE ATTIVA IN VENEZUELA ANCHE DURANTE IL GOVERNO MADURO, RAGGIUNGE ORA UNA PRESENZA COMPLESSIVA DI 2.101 CHILOMETRI QUADRATI NEL PAESE SUDAMERICANO. LA PRODUZIONE MEDIA DELLE TRE ATTIVITÀ SI AGGIRA INTORNO AI 260 MILA BARILI AL GIORNO….

Chevron amplia la sua presenza nel settore petrolifero venezuelano e quasi raddoppia l’area assegnata alla joint venture PetroPiar nella Fascia dell’Orinoco, la vasta regione petrolifera nel sud-est del Venezuela che ospita alcune delle maggiori riserve mondiali di greggio pesante. L’area operativa della società mista, partecipata insieme alla compagnia statale venezuelana Pdvsa, è passata da 460 a 907 chilometri quadrati, secondo il portale specializzato Bitácora Económica.

La nuova area consentirà attività di esplorazione e richiederà alla società statunitense la presentazione di un nuovo piano industriale entro 180 giorni, con scadenza prevista all’inizio del 2027.

Con le partecipazioni in PetroPiar, PetroBoscán e PetroIndependencia, Chevron raggiunge una presenza complessiva di 2.101 chilometri quadrati in Venezuela. La produzione media delle tre attività si aggira intorno ai 260 mila barili al giorno, con la compagnia Usa che mantiene il controllo operativo e gestionale.

Chevron è rimasta l’unica grande società statunitense attiva in Venezuela durante gli anni delle sanzioni internazionali, grazie ad autorizzazioni limitate di Washington. Dopo la caduta del governo di Nicolás Maduro, la compagnia ha accelerato l’espansione nel Paese, rafforzando il proprio ruolo nella Fascia dell’Orinoco, un territorio strategico per la ripresa dell’industria petrolifera venezuelana.

(da agenzie)