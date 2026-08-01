L’ANALISI REALIZZATA DA “CYABRA” PER “ARCADIA”: SU “X” I PROFILI NON AUTENTICI RAPPRESENTANO IL 34,6% DEL TOTALE (397 SU 1.149). QUESTI, TRA IL 4 LUGLIO E IL 3 AGOSTO, HANNO GENERATO 573 RISPOSTE SULLE 1.693 TOTALI …SU INSTAGRAM LA QUOTA DI PROFILI-BOT SCENDE AL 16,1%

Un account su quattro tra quelli che interagiscono con Roberto Vannacci sui social è classificato come non autentico. È il principale risultato dell’analisi realizzata da Cyabra per Arcadia, che evidenzia come la quota di profili artificiali nella conversazione online dedicata al leader di Futuro Nazionale sia tra due e tre volte superiore rispetto a quella normalmente riscontrata in discussioni politiche di dimensioni analoghe.

L’indagine ha preso in esame le interazioni su X e Instagram tra il 4 luglio e il 3 agosto 2026, analizzando 176 post, oltre 4,7 milioni di interazioni e verificando 2.453 profili. Secondo Cyabra, il 24,7% degli account analizzati – pari a 607 profili – risulta non autentico. Il confronto con il valore medio di circa il 10% registrato nelle conversazioni politiche rende evidente l’anomalia del caso Vannacci.

La presenza di questi profili “inautentici” varia sensibilmente tra le piattaforme. Su X gli account non autentici rappresentano il 34,6% del totale verificato (397 su 1.149), mentre su Instagram la quota scende al 16,1% (210 su 1.304). Su X, inoltre, il loro peso nella conversazione è particolarmente rilevante: hanno generato 573 delle 1.693 risposte verificate, pari al 33,8% dei commenti visibili sotto i post di Roberto Vannacci.

L’analisi evidenzia anche i temi che attirano maggiormente l’attività degli account non autentici: il traguardo delle 130.000 adesioni a Futuro Nazionale, l’immigrazione e Ceuta, i sondaggi sul partito, la rivalità nella coalizione con Forza Italia e il caso Mario Roggero.

Secondo il report, questi profili non costruiscono una narrativa autonoma ma tendono ad amplificare le polarizzazioni già presenti sulle diverse piattaforme. Su Instagram, tra gli account non autentici con un orientamento riconoscibile, il 68% pubblica contenuti favorevoli a Vannacci, mentre su X prevalgono quelli contrari, pari al 71%.

Il report descrive inoltre le caratteristiche ricorrenti dei profili classificati come non autentici. Su X il 36% è stato creato negli ultimi due anni, contro l’8% degli account autentici; il numero mediano di follower è pari a 53, rispetto ai 645 dei profili autentici. Alcuni account mostrano inoltre comportamenti ripetitivi: quello più attivo ha pubblicato lo stesso link 16 volte nei commenti ai post di Vannacci.

Infine, Cyabra osserva che, pur generando circa un quarto del volume della conversazione, gli account non autentici raccolgono soltanto il 7% delle reazioni rispetto ai quasi 99 mila riscontri ottenuti dai contenuti degli utenti autentici. Secondo il report, questo indica che tali profili alterano soprattutto la percezione del dibattito pubblico, senza incidere in misura analoga sul comportamento degli utenti reali. L’indagine è stata commissionata da Arcadia a Cyabra.

(da primaonline.it)