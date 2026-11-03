L’ASSESSORE CAPITOLINO ONORATO, IL SEGRETARIO DI PIÙ EUROPA MAGI E L’EX CAPO DELLA POLIZIA GABRIELLI VALUTANO SE CANDIDARSI ALLE PRIMARIE… RENZI SDICE DI VALUTARE UN’UNICA LISTA CENTRISTA…LA SVELENATA DI TABACCI: “QUELLA DI RENZI PREVEDE METÀ LISTA PER I SUOI, E L’ALTRA PER CASA RIFORMISTA, CHE SONO SEMPRE SUOI”

Piccoli, necessari e divisi. I centristi del fronte progressista meditano di rinviare il discorso sulla lista unica a dopo le primarie. Se mai si farà. «Se ne faranno un paio di liste», prevede in realtà Alessandro Onorato, l’assessore di Roma spinto da Giuseppe Conte.

Lui non esclude di presentarsi ai gazebo. Idem Riccardo Magi. E pure Franco Gabrielli ci starebbe pensando. E siamo già a tre leader di tre partiti diversi. Ognuno porterebbe così acqua al proprio mulino. Difficile pensare così all’unità.

Girava voce che nei prossimi giorni Ernesto Maria Ruffini, il fondatore del movimento Più uno, il più fervido sostenitore della lista unica, testardamente unitario, intendesse convocare un tavolo per parlarne, ma al momento non c’è nessun incontro, e manco il tavolo.

Matteo Renzi, ieri al Corriere della sera, si è detto disponibile alla lista unitaria. Il veterano Bruno Tabacci però si fida poco: «Quale lista unica? Quella di Renzi prevede metà lista per i suoi, e l’altra per Casa riformista, che sono sempre suoi. Intanto Pagnoncelli lo dà sempre al due per cento».

I centristi litigano tra di loro, ma sono cortegiatissimi dai capi coalizione. Con i sondaggi che indicano un sostanziale testa a testa tra centrosinistra e centrodestra anche mezzo punto può risultare decisivo per vincere le prossime elezioni: probabilmente si voterà a maggio. Il tavolo Schlein-Conte-Bonelli-Fratoianni, venerdì, ha sancito che la coalizione sarà aperta a chi ha una componente in Parlamento.

Secondo un sondaggio riservato Ipsos l’ex capo della polizia Gabrielli avrebbe i numeri migliori per fare il capo del centrismo italiano: 73 per cento di notorietà e 33 di opinione positiva o molto positiva. Dopodiché, divisi in sette frazioni – c’è pure Clemente Mastella con cui dialoga Tabacci – i centristi sono piccoli, ma inquieti e ambiziosi.

Tabacci, dall’alto delle sue sette legislature, poi è scatenato: «Se le primarie servono solo a decidere chi vince tra Schlein e Conte sono un’ordalia». E poi, dopo aver citato De Gasperi, «oggi di politica ne vedo poca», lascia intendere che potrebbe fare una lista «con chi ci sta», ovvero «il mio Centro democratico, il Psi, + Europa, e Più uno: noi i consensi li abbiamo».

Onorato però dice che bisognerà parlarne dopo le primarie, «in un’ottica dell’interesse della casa», ma, assicura, «c’è un ottimo dialogo con Ruffini». Corteggiati ma pure attenti a non tirare troppo la corda.

(da Repubblica)