COME FA UNO CHE E’ STATO A CAPO DI UNA DELLE COALIZIONI PIU’ A DESTRA DELLA STORIA REPUBBLICANA A DIVENTARE IL PUNTO DI RIFERIMENTO DEI PROGRESSISTI E’ UNA DOMANDA DA GIRARE SUBITO A GOFFREDO BETTINI, GRANDE SPONSOR DI CONTE

“La prima cosa che faremo quando andremo al Governo è cancellare tutti questi decreti sicurezza, questi decreti che limitano il diritto di protestare e di esprimere dissenso, che sono il fondamento della democrazia”. Lo ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte parlando con un gruppo di studenti a margine di un evento a Roma.

Peccato che Conte non abbia ricordato i decreti sicurezza varati dal governo con la Lega di cui era premier e che hanno rappresentato la stessa svolta repressiva dii quelli che ora critica.

Gli rinfreschiamo la memoria.

1. Decreto Sicurezza 1 (Decreto-legge n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito in Legge n. 132 del 1° dicembre 2018)

• Immigrazione e Protezione Internazionale: Ha abolito la protezione umanitaria (sostituendola con permessi di soggiorno temporanei per casi speciali, come cure mediche o vittime di violenza) e ha limitato i requisiti per il sistema di accoglienza (SPRAR/SIPROIMI), riservandolo solo ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati.

2. Decreto Sicurezza Bis (Decreto-legge n. 53 del 14 giugno 2019, convertito in Legge n. 77 del 8 agosto 2019)

• Contrasto all’immigrazione irregolare e ONG: Ha attribuito al Ministero dell’Interno il potere di limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale italiano per motivi di ordine e sicurezza pubblica (con pesanti sanzioni amministrative e penali per i comandanti delle ONG in caso di violazione).

• Ordine Pubblico e Manifestazioni: Ha inasprito le pene per chi promuove o partecipa a disordini, manifestazioni violente o blocchi stradali, introducendo il cosiddetto “arresto in flagranza differita” basato su documentazione video-fotografica.

Mai una parola di scuse, mai un “ammetto di aver sbagliato”, solo l’ennesimo tentativo di trasformismo senza alcuna autocritica.

Nessuno nega a Conte (e a Renzi) di far parte del campo alternativo ai sovranisti, ma candidato premier mai, c’e’ un limite a tutto.