OLTRE 55 MILIONI DI AMERICANI HANNO GIÀ VOTATO PER LE MIDTERM, CIRCA 10 MILIONI IN PIU’ RISPETTO AL 2022

I repubblicani hanno già iniziato a scaricare la colpa su Donald Trump per la probabile sconfitta alle elezioni di metà mandato, dove i democratici sono dati in vantaggio per la conquista della Camera e nutrono speranze anche per il Senato.

Pur non avendolo criticato pubblicamente, molti dietro le quinte non esitano a puntare il dito contro il presidente per l’atteso risultato negativo al voto.

“A un certo punto all’inizio dell’anno pensavano di poter fare la storia, poi Trump ha bombardato l’Iran”, ha ammesso un deputato conservatore con Politico. “Credo che il sedere di Jon Husted e quelli di Nicki Minaj siano un ottimo messaggio conclusivo”, ha detto sarcasticamente lo stratega repubblicano T. W. Arrighi, sottolineando che la “gente se la prenderà con lui. La responsabilità ultima è la sua”.”Almeno Obama quando era presidente se la prendeva solo con i nemici, mai con gli amici”, ha messo in evidenza un altro deputato repubblicano.

Gli americani che hanno già votato alle elezioni di metà mandato sono 55,59 milioni, circa 10 milioni in più rispetto al 2022. Circa 31,5 milioni hanno votato di persona e 24,1 milioni per posta. E’ quanto afferma la Nbc.

(da agenzie)