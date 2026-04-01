L’ATTENTATO SUBITO NON HA AIUTATO TRUMP NEI SONDAGGI: IL CONSENSO DEL PRESIDENTE AMERICANO CONTINUA A CALARE: SOLO IL 34% DEGLI AMERICANI APPROVA IL SUO OPERATO. A META’ APRILE IL DATO ERA AL 36%
L’OPINIONE DEGLI ELETTORI USA IN MERITO ALLA POLITICA ECONOMICA DI “THE DONALD” È PERFINO PEGGIORE: SOLO IL 22% DEI CITTADINI SOSTIENE CHE STIA FACENDO UN BUON LAVORO
Il consenso del presidente americano, Donald Trump, secondo il sondaggio Reuters/Ipsos, continua a calare: nell’ultima rilevazione e’ al 34%, contro il 36% registrato a meta’ aprile.
È ancora piu’ marcato il giudizio sull’economia, in particolare sul costo della vita. Solo il 22% degli intervistati approva la gestione di Trump su questo fronte, in calo rispetto al 25% del sondaggio precedente.
Il dato conferma come inflazione e spese quotidiane restino tra i punti piu’ critici per l’amministrazione.
(da agenzie)
