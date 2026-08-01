ANTONIO NOTO, FONDATORE DELL’OMONIMO ISTITUTO DEMOSCOPICO: “SI STA DELINEANDO UNA NUOVA LEGGE ELETTORALE CON UN PREMIO DI MAGGIORANZA AL 42%: ENTRAMBE LE COALIZIONI CON DI BATTISTA E VANNACCI IN CAMPO RISCHIANO DI NON ARRIVARE A QUELLA SOGLIA”. DUNQUE, PER GOVERNARE, IL CAMPO LARGO DA UN LATO E IL CENTRODESTRA DALL’ALTRO RISCHIANO DI DOVER SCENDERE A PATTI CON I DUE… LORENZO PREGLIASCO DI “YOUTREND”: “PER DI BATTISTA LO SPARTIACQUE POTREBBERO ESSERE LE PRIMARIE DI CENTROSINISTRA: SE NON LE VINCE CONTE SI APRE UNO SPAZIO”

Un’estate infuocata. E i sondaggi rischiano di alzare ancora di più la temperatura — già rovente — all’interno delle coalizioni politiche. Al centro della scena ci sono loro, Roberto Vannacci e Alessandro Di Battista (con l’ombra di Beppe Grillo, che sul suo blog sembra anche strizzare l’occhio a Elon Musk e al popolo Maga).

Il primo fino, a pochi mesi fa, era vicesegretario della Lega. Poi lo strappo e, in pochi mesi, il suo nuovo soggetto, Futuro nazionale, viene già accreditato di percentuali intorno al 6-7%. Il generale sta raccogliendo nuovi seguaci e ha fatto il suo debutto-show in Parlamento.

L’ex deputato Cinque Stelle, invece, ha raccolto 370 mila firme (il quorum era 500 mila) per il referendum sull’abolizione del finanziamento pubblico ai giornali. «Un successo», hanno commentato nella sua associazione Schierarsi, al punto che continuano a rimbalzare ipotesi su una candidatura alle prossime elezioni politiche. La lista, secondo gli analisti, in questo momento viaggerebbe ipoteticamente tra il 2 e il 3,5%. Di Battista, intanto, percorre lo Stivale con il suo monologo teatrale ed ha appena ultimato un reportage in Albania.

Insomma, l’ex deputato è preso da molti impegni e non ha ancora sciolto le riserve. «Di Battista sta andando molto bene se si tiene conto che non ha fatto ancora nulla. Non ha fatto neanche un giorno di campagna elettorale, non un comizio», dice il sondaggista Renato Mannheimer. Che sostiene: «Le stime attuali? Potenzialmente può raddoppiare».

E c’è chi dice che possano attingere da un bacino Maga tutto italiano (quello che potrebbe ritrovarsi anche nelle posizioni di Grillo). Quello che è sicuro è che «ci sono alcuni tratti comuni — afferma Lorenzo Pregliasco, direttore di YouTred —. Anzitutto una diffidenza nei confronti dell’atlantismo e poi una spinta anti-sistema». E ancora: «Di Battista ha appeal in un’area a cavallo tra la parte del Movimento meno contiana e quella pacifista della sinistra, vicina in passato a Avs e Rizzo».

«Potenzialmente possono crescere entrambi. Agli elettori piace sempre il nuovo, il diverso», sintetizza Mannheimer. «Stanno già cambiando gli equilibri in campo», aggiunge Noto. Pregliasco invece prevede «per Vannacci due scenari. O continua a crescere e diventa la seconda forza del centrodestra e per Meloni diventa difficile lasciarlo fuori, con Forza Italia che sarà sotto pressione. O resta stabile e si sgonfia, con l’attuale maggioranza pronta a invocare il voto utile».

E Di Battista? «Lo spartiacque potrebbero essere le primarie di centrosinistra: se non le vince Conte si apre uno spazio», prosegue Pregliasco. E conclude: «Il problema non è tanto se entra o meno in Parlamento, ma se la sua discesa in campo è determinante per far vincere o perdere il campo largo».

Ma c’è chi prefigura anche un colpo di scena più clamoroso: «Si sta delineando una nuova legge elettorale con un premio di maggioranza al 42%: entrambe le coalizioni con Di Battista e Vannacci in campo rischiano di non arrivare a quella soglia», analizza Noto. E in quel caso: «O si torna al voto o dovranno fare un governo con loro dentro», rimarca Mannheimer.

(da agenzie)