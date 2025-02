ABITUATI A USARE BENE I FONDI EUROPEI, GLI SPAGNOLI STANNO UTILIZZANDO IL PNRR COME UN VOLANO PER TRAINARE L’ECONOMIA (SALUTAME A FITTO) – IL BOOM DEL TURISMO (+10% DI VISITATORI STRANIERI E L’IMMIGRAZIONE CHE GENERA POSTI DI LAVORO)



Nel 2024, il prodotto interno lordo del regno è balzato del 3,2%. Quattro volte più veloce della media europea, scrive Le Monde.

In un’Europa in cui l’economia è a mezz’asta, la Spagna mostra una crescita insolita. Secondo i dati pubblicati mercoledì 29 gennaio, nel 2024 il suo prodotto interno lordo (PIL) è aumentato del 3,2%. Si tratta di una crescita quattro volte superiore alla media europea e di 0,5 punti in più rispetto al 2023. Ciò significa che il 40% della crescita della zona euro nel 2024 verrà da qui”, ha dichiarato Carlos Cuerpo, Ministro dell’Economia, del Commercio e dell’Impresa. Per la prima volta, l’economia spagnola ha attenuato gli effetti degli shock internazionali anziché esacerbarli”. Nel complesso dell’anno, i consumi sono cresciuti del 2,8%, le esportazioni del 3% e le importazioni del 2%.

Trainata dal settore turistico – con 94 milioni di visitatori stranieri (+10%) e 126 miliardi di euro di spesa turistica (+16%) – e favorita da una forte immigrazione – si prevedono 1,5 milioni di nuovi residenti tra il 2021 e il 2024 e il 40% dei 470.000 posti di lavoro creati nel 2024 sarà occupato da stranieri – la crescita spagnola sta beneficiando anche dei fondi forniti dal piano di rilancio europeo NextGenerationEU, approvato nel 2020.

Con 163 miliardi di euro, di cui 80 miliardi di euro in sovvenzioni e 83 miliardi di euro in prestiti, il piano di risanamento spagnolo è il più grande dopo quello concesso all’Italia. Dopo un ritardo, il governo ha accelerato notevolmente la sua attuazione nel 2023, raggiungendo una velocità di crociera sostenuta nel 2024.

In totale, il governo e le regioni autonome hanno lanciato bandi per progetti per un valore di 77,5 miliardi di euro, concentrandosi sui dodici progetti strategici per la ripresa e la trasformazione dell’economia che ha definito: sviluppo del veicolo elettrico, delle energie rinnovabili, dell’agroalimentare, della cantieristica, della decarbonizzazione industriale

Quanto della crescita della Spagna può essere legata a questo piano di ripresa? “Al di là delle ricadute fiscali, è difficile quantificarne l’impatto”, spiega l’economista Jorge Galindo, vicedirettore del centro studi economici dell’Esade, una business school di Barcellona.

Secondo l’istituto con sede a Francoforte, il piano di ripresa può contribuire tra 0,4 e 0,9 punti percentuali di crescita cumulativa del PIL nell’Unione Europea fino al 2026. E, nei casi più specifici di Italia e Spagna, tra 1,2 e 1,9 punti percentuali. “L’effetto dei finanziamenti europei sulla competitività delle imprese e sulla diversificazione delle loro attività è difficile da misurare nel breve periodo. Ciò che conta è la loro capacità di produrre cambiamenti duraturi”,continua Galindo.

Le imprese spagnole sono tornate a chiedere di più. Secondo un rapporto della Banca di Spagna pubblicato mercoledì 29 gennaio, il 21,2% delle imprese del Regno ha già richiesto, o intende farlo nel prossimo futuro, l’accesso ai fondi del piano di ripresa. La metà di esse ha finora ricevuto una decisione favorevole. Tuttavia, il 45% di queste aziende dichiara che non avrebbe investito senza l’impulso del piano di ripresa europeo.

(da Le Monde)

