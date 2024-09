ALCUNI DEI RAPPORTI OMOSESSUALI A CUI “PRESENZIAVA” IL PRETE SONO STATI FILMATI E POSTATI SU SITI PER ADULTI, DOVE IL DON E’ STATO RICONOSCIUTO… PADRE BESE ERA IL PREDILETTO DI ORBÁN, TANTO CHE IL PRESIDENTE GLI AVEVA FATTO ANCHE BENEDIRE ALCUNI UFFICI DEL GOVERNO



Da prete star della televisione e orgoglio del governo di Viktor Orban, in Ungheria, allo scandalo che ha imbarazzato il presidente e ha fatto muovere il Vaticano. Peter Gergo Bese, parroco ungherese che attaccava le lobby Lgbtq, è stato beccato in alcuni video gay finiti anche su siti porno.

Padre Bese era il prediletto di Orban, tanto che il presidente gli aveva fatto anche benedire alcuni uffici del governo, scrive Il Fatto Quotidiano. Dal 6 settembre però, di lui sui profili social del regime non c’è più traccia.

L’arcivescovo Kalocsa-Kecskemet, su impulso del Vaticano che gli ha chiesto di indagare sulla questione, ha sospeso il prete. Il magazine ungherese Valasz Online ha rivelato il dossier del governo sulla doppia vita del parroco, che in pubblico attaccava il mondo Lgbtq, ma poi partecipava a feste gay, come testimoniato da foto e video finiti anche su alcuni siti pornografici.

(da agenzie)

