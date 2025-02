NESSUNO DEGLI AGENTI O DEGLI ADDETTI SI ACCORGE CHE I METAL DETECTOR PER ACCEDERE DAVANTI AL TEATRO ARISTON E IN PIAZZA SUZUKI SEGNALANO UN PERICOLO… E’ LA SICUREZZA CHE I SOVRANISTI GARANTISCONO AI CITTADINI



Questa sera a Striscia la notizia l’inviato Francesco Mazza ha testato la qualità dell’imponente (e costoso) servizio di sicurezza predisposto per il Festival di Sanremo. Apparentemente, durante la prima serata, tutto sembra tranquillo ed efficiente.

Tanto che ai varchi vengono sequestrati perfino gli ombrelli. Ma poi un “gancio” dell’inviato riesce ad entrare, indisturbato, con un coltello alla cintura, nella zona rossa riservata al Festival e protetta da Polizia, Carabinieri e 400 uomini di una società di sicurezza privata. Un appalto da un milione e duecentomila euro, pagato con soldi pubblici.

Il “gancio” buca il primo varco e poi anche il secondo, dove nessuno si accorge che il sistema di protezione scatta e s’illumina di rosso. Piomba così all’ingresso del Teatro Ariston, di fronte al quale c’è la passerella riservata ai vip. Nessuno si accorge del sistema luminoso che si aziona al suo passaggio nemmeno al varco di piazza Suzuki, dove migliaia di persone si radunano per seguire il Festival all’aperto.

“A cosa serve spendere tutti questi soldi in sicurezza, se poi nessuno controlla neanche quando si accende il metal detector?”, si chiede l’inviato di Striscia.

(da agenzie)

