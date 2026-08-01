LA 39ENNE ERA STATA NOMINATA DA TRUMP NELLA COMMISSIONE PER LA LIBERTA’ RELIGIOSA, MA POI E’ STATA ESTROMESSA DOPO CHE IL COMITATO ERA STATO TRAVOLTO DA UNO SCONTRO INTERNO SULL’ANTISEMITISMO: “MI SENTO COME SE STESSI USCENDO DA QUESTA SETTA”

Una ex reginetta di bellezza e nominata dal Presidente Donald Trump ha accusato il movimento Maga di averla presa di mira, dopo che lei ha deciso di rinnegare la sua adesione al movimento trumpiano. Carrie Prejean Boller, 39 anni, ha detto di essere delusa dal movimento Maga per il modo in cui tratta le persone che “hanno buon senso e mettono in discussione la narrazione dominante”.

L’attivista conservatrice ha citato, tra gli altri, personaggi isolati dai Maga dopo le loro critiche a Trump, come il giornalista Tucker Carlson, il deputato Thomas Massie e l’ex deputata Marjorie Taylor Greene.

Prejean Boller era stata nominata l’anno scorso da Trump nella Commissione per la liberta’ religiosa, ma poi e’ stata estromessa dopo che il comitato era stato travolto da uno scontro interno sull’antisemitismo.

“Per troppo tempo – ha detto in un’intervista al programma online Piers Morgan Uncensored – credo che a noi conservatori Maga sia stato detto che facevamo parte di una setta. E in un certo senso mi sento come se stessi uscendo da questa setta, perche’ non appena cominci a pensare con la tua testa, a usare il buon senso e a mettere in discussione la narrazione dominante, vieni emarginato”.

“Non appena vai contro il leader della setta, e io penso che Trump sia il leader della setta, vieni improvvisamente emarginato dal partito”, ha aggiunto.

(da agenzie)