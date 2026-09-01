SI REGISTRA UNA FORTE IMPENNATA PER IL PUNTEGGIO MINIMO (“MOLTO NEGATIVO”), SCELTO DAL 58,5% DEI PARTECIPANTI, QUASI TRIPLICATO RISPETTO AL 20,5% DELLA RILEVAZIONE 2025

Netta bocciatura della politica estera condotta dall’amministrazione Trump da parte della platea di oltre 200 imprenditori e manager riuniti a Villa d’Este per la 52° edizione del Forum “Lo Scenario di oggi e di domani per le strategie competitive” organizzato da Teha Group, The European House – Ambrosetti a Villa D’Este, Cernobbio. È quanto emerge dal sondaggio elettronico condotto durante la seconda giornata di lavori.

Chiamati a esprimere un giudizio sulle azioni di politica estera della Casa Bianca su una scala da 1 (“molto negativamente”) a 9 (“molto positivamente”), oltre il 90% degli intervistati (il 90,2% complessivo) attribuisce un voto insufficiente compreso tra 1 e 4. Nello specifico, si registra una forte impennata per il punteggio minimo “1” (molto negativamente), scelto dal 58,5% dei partecipanti, quasi triplicato rispetto al 20,5% della rilevazione 2025.

Completano la fascia dei voti negativi il punteggio 2 con il 17,1% (in calo dal 23,1% del 2025), il punteggio 3 con il 12,2% (dal 12,8% del 2025) e il punteggio 4 con il 2,4% (in netta discesa dal 15,4% del 2025). Si attesta al 4,9% la quota di chi assegna un voto intermedio 5 (rispetto al 7,7% del 2025).

Contrazione marcata per i giudizi positivi (punteggi da 6 a 9), che scendono complessivamente al 4,8% (rispetto al 20,5% registrato nel 2025): il punteggio 6 si attesta allo 0% (dal 5,1% del 2025), mentre i voti 7 e 8 si attestano entrambi al 2,4% (rispettivamente dal 5,1% e 10,3% dell’anno precedente).

(da agenzie)