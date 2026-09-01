SORGI: “TAJANI E SALVINI NON SONO FAVOREVOLI ALL’IDEA DI ANTICIPARE LA SCADENZA DELLA LEGISLATURA, PREVISTA A OTTOBRE ’27. IL RAGIONAMENTO SUI TEMPI È LEGATO ALLA POSSIBILITÀ CHE QUALCHE MESE IN PIÙ PORTEREBBE LA CRESCITA DI VANNACCI A SGONFIARSI. MELONI È ABBASTANZA SICURA CHE ALLA FINE SI FARÀ COME DICE LEI”

A molti dei presenti a Bari il discorso di Meloni per la celebrazione del governo più longevo della storia repubblicana è sembrato anche quello d’avvio della prossima campagna elettorale. E non perché la premier in questi quattro anni abbia mai rinunciato a un certo tasso di propaganda […], ma perché da tempo sta schedulando la sua agenda su una data del voto che non dovrebbe cadere oltre maggio.

E sta riflettendo sull’ipotesi di accorpare le urne delle politiche a quelle delle grandi città, dove le amministrazioni sono in scadenza. Si sa anche che Tajani e Salvini non sono proprio favorevoli all’idea di anticipare la scadenza della legislatura, prevista a ottobre ’27. Il ragionamento sui tempi è legato alla possibilità che qualche mese in più porterebbe la crescita di Vannacci a sgonfiarsi.

Ma non c’è niente di matematico in questa previsione, gli è stato fatto osservare da Meloni, abbastanza sicura che alla fine si farà come dice lei: al momento, anzi, il generale appare tonico e anche una parte del pubblico di Cernobbio lo ha ascoltato curiosa, pur riservando a Monti applausi più forti.

Meloni è consapevole che gli aspetti più rischiosi dell’ultimo anno che precede le elezioni non sono affatto facili da affrontare: non c’è, al momento, una ragionevole speranza che la crisi di Hormuz determinata dalla guerra Usa-Iran possa risolversi; restano alti i prezzi dei carburanti, da cui soprattutto originano i rincari nei generi di prima necessità a causa degli aumenti dei trasporti, sebbene il barile di petrolio non superi i 100 dollari.

Di qui la sua spinta per accelerare, subito dopo l’approvazione della legge elettorale e di quella di stabilità. Infine la premier ritiene che anche in caso di vittoria il centrosinistra non andrà lontano; e come accadde a Berlusconi in passato, lei può consentirsi un passaggio all’opposizione senza mettere a repentaglio la sua leadership. Cosa che invece è meno probabile per i suoi alleati Tajani e Salvini. E questo spiega le loro resistenze sul voto primaverile.

Marcello Sorgi

per “La Stampa”