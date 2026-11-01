LO STAFF AVEVA ORDINATO VASSOI DI STUZZICHINI, NELLA “DELIRANTE” CONVINZIONE CHE CI SAREBBE STATO QUALCOSA DA FESTEGGIARE, NONOSTANTE TUTTI I SONDAGGI DESSERO PER CERTA LA SCONFITTA… LE VOCI DEI TESTIMONI: “STA GUARDANDO FOX NEWS SENZA RIUSCIRE QUASI A DIRE UNA PAROLA, PARALIZZATO DAL SILENZIO”

Donald Trump era così furioso per la sua clamorosa sconfitta alle elezioni di metà mandato che, mentre arrivavano i risultati, si è rintanato al buio con la sua inseparabile assistente, Natalie Harp.

Un insider della Casa Bianca ha raccontato al “Daily Mail” che gli assistenti avevano ordinato vassoi di stuzzichini alla Cheesecake Factory, nella «delirante» convinzione che ci sarebbe stato qualcosa da festeggiare mentre martedì sera arrivavano i risultati delle competizioni in tutto il Paese.

Ma alle 22 i vassoi intatti di mini hamburger e involtini primavera stavano diventando freddi nella East Room, mentre persino i più alti funzionari dell’amministrazione lasciavano l’edificio per affogare i dispiaceri nei bar di Washington.

Nel giro di un’ora dai primi risultati, Trump era così furioso che per un po’ non è riuscito a parlare. Si era rintanato nella sua residenza privata al secondo piano con Harp, la sua assistente esecutiva, e la capo di gabinetto Susie Wiles.

«Sta guardando Fox News senza riuscire quasi a dire una parola, paralizzato dal silenzio», ha raccontato al “Mail” un insider. «Nella residenza è molto, molto buio», ha aggiunto un’altra fonte. «È una scena cupa».

Wiles continuava a dire al personale della Casa Bianca che i Repubblicani avrebbero prevalso, ancora a settembre, ha riferito al “Mail” una fonte.

L’insider ha anche rivelato che l’ex responsabile della campagna elettorale di Trump, Chris LaCivita, aveva trasmesso lo stesso messaggio al presidente durante le riunioni settimanali del giovedì.

Quell’ottimismo infondato avrebbe spinto i funzionari dell’Ala Ovest a chiacchierare di un possibile aumento della maggioranza repubblicana sia alla Camera sia al Senato persino martedì mattina.

«Deliranti», come ha detto al “Mail” la fonte. «Sono rimasti deliranti fino alla fine».

Un altro insider ha raccontato di aver visto Jason Miller, da tempo stratega della comunicazione di Trump, andare nel panico, madido di sudore, mentre i conduttori dei notiziari annunciavano una dopo l’altra le imbarazzanti sconfitte elettorali dei Repubblicani.

La rabbia paralizzante di Trump non gli ha impedito di far sentire la sua voce su Truth Social. «Fox News è responsabile di queste sconfitte», ha scritto in uno sfogo furibondo.

«Se Greg Abbott, il governatore del Texas, non fosse diventato un RINO negli ultimi sei mesi della sua carriera politica, non avrebbe perso», ha scritto il presidente in un altro post.

«Io non ero sulla scheda elettorale e, se ci fossi stato, avremmo vinto A VALANGA», ha aggiunto in seguito, nonostante per mesi avesse implorato gli elettori di immaginare che avrebbero votato personalmente per lui.

Mentre il presidente sfogava la sua furia online, assistenti ubriachi di whiskey si riunivano in un bar a tre isolati dalla Casa Bianca per discutere su chi, nell’amministrazione, pensavano avrebbe pagato il prezzo della batosta elettorale.

«La serata sarebbe stata molto diversa senza la guerra con l’Iran», ha detto al “Mail” un insider. «Credo che alla fine vedremo POTUS chiedere conto a Hegseth».

Altri hanno ipotizzato che la scure potrebbe abbattersi con la stessa probabilità sul Dipartimento di Stato. «[Marco] Rubio è finito», ha detto un’altra persona. «Anche se forse lo stesso vale per tutti i Repubblicani che hanno avuto a che fare con la politica estera di Trump».

(da agenzie)