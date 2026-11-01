SI CONCENTRA SU TEMI CONCRETI COME IL COSTO DELLA VITA E LA SANITÀ E IN POLITICA ESTERA HA CONDANNATO LA CONDOTTA DI ISRAELE NELLA GUERRA A GAZA, MA SENZA DEFINIRLA UN GENOCIDIO…DOPO LA VITTORIA, HA TUONATO CONTRO IL TYCOON: “E’ STATA RESPINTA LA SUA CORRUZIONE”

Jon Ossoff aveva proprio l’aspetto di un presidente. O almeno, così pensava Barack Obama. Dopo che il senatore democratico della Georgia, 39 anni, si era rivolto alla folla durante uno degli ultimi comizi prima delle elezioni di metà mandato del 3 novembre — bello come sempre, con gli occhi scuri e una folta chioma nera — l’ex presidente aveva sorriso. Tra i tanti motivi per votare per Ossoff, aveva detto Obama al pubblico, c’era anche il fatto che «sembra un Kennedy».

Nell’arena Southlake, nei sobborghi di Atlanta, che può accogliere 8.000 persone, esplose l’entusiasmo. In alto, sugli spalti, una banda in giubba rossa sembrava sul punto di riprendere a suonare le trombe. Le donne gridavano, gli uomini esultavano e nel giro di pochi minuti i video del discorso rimbalzavano sui social. («Sono convinta che Jon Ossoff dovrebbe candidarsi alla presidenza», ha scritto la cantante Nancy Sinatra, il cui padre era amico di JFK; «be’, ora sappiamo chi sostiene Obama», ha aggiunto Nikolaj, un fisico serbo di 26 anni.)

Forse era lui l’uomo capace di realizzare i sogni dei fedeli del partito riuniti lì: non solo conquistare un secondo mandato nello Stato meridionale della Georgia, da decenni saldamente repubblicano, ma riportare il Partito democratico alla Casa Bianca.

Secondo gli analisti, Ossoff rappresenta una tendenza. «Se si guarda a dove i democratici stanno ottenendo i risultati migliori, è con i candidati centristi», ha detto Josh Freed di Third Way, un centro studi di Washington che promuove politiche moderate. «Ossoff sta vincendo a mani basse in uno Stato che tutti pensavano sarebbe stato estremamente competitivo».

«Ciao, Atlanta», ha tuonato Ossoff dal palco, avvicinandosi al microfono e allungando la «o» come un annunciatore di incontri di pugilato. Poi, facendosi serio, ha chiesto se tra il pubblico ci fossero veterani, militari in servizio o loro coniugi («se potete, alzate le mani, così possiamo rendervi omaggio», ha detto). È seguita una dimostrazione del suo attento stile politico a due facce: un momento si rivolgeva alla sinistra liberal, quello dopo alla destra conservatrice.

Nel corso della sua carriera, il primo senatore millennial d’America ha entusiasmato quella parte della base democratica che vuole un «combattente», pronto a colpire Trump alla mascella.

La sua abilità politica e la sua ascesa tra le stelle democratiche invitano al paragone con Obama. Ezra Klein del New York Times ha detto che Ossoff ha una «grammatica visiva» che «ricorda Obama», per il modo in cui parla e si presenta. Puck ha scritto che il trentanovenne ha una «cadenza studiata, simile a quella di Obama», mentre Lily Geismer, esperta di storia del Partito democratico al Claremont McKenna College, ha detto che possiede la capacità di Obama di unire le correnti di sinistra e centriste del partito. Trump, invece, ama paragonarlo a Pee-wee Herman.

Ad agosto Ossoff ha acceso un intero ciclo di notizie attorno a Natalie Harp, assistente del presidente («tutto quello che il presidente vuole fare è costruire la sua sala da ballo e viaggiare con Natalie», ha detto). In seguito, il portavoce della Casa Bianca Davis Ingle lo ha definito «un ragazzino di teatro imbarazzante e femmineo che fa cosplay di Barack Obama».

In precedenza, Ossoff aveva coniato l’espressione «classe Epstein», suggerendo che la retorica populista dell’amministrazione Trump nascondesse profonde connessioni con il mondo del finanziere pedofilo, fatto di alta finanza, bassa moralità e affari opachi.

All’arena Southlake ogni nuovo insulto veniva accolto da applausi. «È l’amministrazione più corrotta di tutti i tempi, e lo sanno tutti», ha detto Ossoff. «E mentre il presidente criminale e la sua famiglia criminale incassano miliardi da ogni parte del mondo, voi pagate di più per tutto».

Rilanciati sui social, attacchi del genere hanno contribuito a fare di Ossoff una star della raccolta fondi: solo nell’ultimo trimestre ha raccolto più di 33 milioni di dollari, oltre dieci volte la cifra del suo sfidante. Ma il denaro non serve a portare avanti un’agenda liberal. Da tempo, invece, il senatore pratica una sorta di alchimia politica: usa i fondi raccolti con le sue invettive contro Trump per finanziare un lavoro discreto e concreto di contatto con gli elettori repubblicani.

È sempre stato difficile trovare il giusto equilibrio, ha ammesso Sacha Haworth, una delle principali collaboratrici della campagna di Ossoff per la Camera nel 2017, nel libro *Flipped: How Georgia Turned Purple and Broke the Monopoly on Republican Power*. «Vuoi convincere i repubblicani senza farli incazzare», ha detto.

Ossoff è molto legato alla sua comunità. «Quasi ogni settimana chiamo sindaci, pastori e agricoltori della Georgia per capire come posso aiutarli», ha detto. «Perché, vedete, gli uragani, il diabete e le fughe di gas non controllano a quale partito appartieni e, quando si tratta di servire la Georgia, nemmeno io lo faccio».

Mentre altri democratici puntano su programmi capaci di cambiare il mondo, come «Medicare per tutti», o su questioni sociali complesse e politiche identitarie, Ossoff ha scelto un terreno relativamente poco glamour: l’assistenza agli elettori del suo collegio.

In tutto lo Stato, i residenti raccontano di aver ricevuto telefonate dal senatore o dal suo staff. Fuori dal comizio di Atlanta, Gwen McAlpine ha detto che Ossoff aveva aiutato una sua amica a lasciare Dubai all’inizio della guerra in Iran. Il numero federale per chiedere assistenza non funzionava e «nessun altro nel governo rispondeva al telefono».

A circa 180 miglia più a sud, nel municipio di Tifton, la segretaria comunale Jessica White ha detto che l’ufficio del senatore era sempre disponibile ad aiutarli a districarsi nel labirinto della burocrazia federale. «Si presentano», ha detto.

L’America «ha sete di persone capaci di risolvere i problemi»

Nel 2024 Trump aveva vinto nella contea di Tift con 36 punti di vantaggio. Ma la sindaca della città, Julie Smith, si è unita a una lunga lista di repubblicani di vecchia data che in questa tornata hanno sostenuto Ossoff: dagli agricoltori di arachidi alle prese con il costo elevato dei fertilizzanti ai conduttori di talk show conservatori.

«Penso che l’America abbia sete di persone capaci di risolvere i problemi», ha detto Geoff Duncan, ex vicegovernatore repubblicano della Georgia, che si è allontanato dal partito dopo aver contrastato le affermazioni di Trump sulle frodi elettorali alle elezioni del 2020. «Credo che il motivo principale per cui Jon Ossoff è così avanti nei sondaggi sia che ha fatto il suo lavoro. Si è concentrato sui temi importanti per i georgiani: gli affari dei veterani, le poste, il costo della vita, la sanità. E lo ha fatto in modo bipartisan».

Duncan aveva i suoi racconti sull’etica del lavoro «febbrile» del senatore. Ogni volta che l’ufficio del governatore repubblicano gli sottoponeva una lamentela di un elettore — per esempio, un assegno respinto o un problema con un’agenzia federale — lo staff del senatore democratico la risolveva. «Jon mi chiamava personalmente per dirmi che stavano affrontando il problema», ha raccontato Duncan al Telegraph. Una volta il giovane senatore telefonò a Duncan alle 23 per seguire il caso di un uomo detenuto che non riusciva a ricevere i suoi farmaci. «È andato ben oltre il proprio dovere, dieci volte tanto».

A modo loro, ciascuno dei candidati democratici «normali» al Senato si è presentato innanzitutto come concentrato sulle questioni locali, tenendosi decisamente al di sopra di ogni legame con il partito nazionale. Peltola ama le armi. Hamilton è favorevole ai tagli a Medicaid. Talarico sostiene le trivellazioni petrolifere e controlli rigorosi alle frontiere. Insieme, i tre provengono da ambienti associati al conservatorismo: una pescatrice schietta, un pastore e un seminarista.

«Ci sono molte prove del fatto che nel 2024 gli elettori decisivi per l’esito delle elezioni considerassero il Partito democratico più estremista di quello repubblicano», ha detto Freed. Per tornare a vincere, il partito doveva «concentrarsi sull’incontrare il proprio elettorato là dove si trova», ricordando che gli elettori americani tendono in generale «al centrodestra».

Non tutti ne sono convinti. Seduto in un fienile pieno di macchine per sgusciare i piselli, bilance e confezionatrici, Howard Brown ha liquidato in poche parole Ossoff. «Non rappresenta niente di ciò che sostengo», ha detto il sessantunenne, agricoltore da cinque generazioni, guardando un campo erboso punteggiato di trattori e altri macchinari. «Molti votano per lui perché gli piacciono gli aiuti del governo e non vogliono che la situazione cambi».

Intorno alla cittadina di Montezuma si estendono per chilometri campi di cotone e arachidi, interrotti dai campanili bianchi delle chiese in legno. Gli agricoltori della Georgia come Brown hanno attraversato un anno difficile: il gelo ha danneggiato i raccolti; i dazi di Trump hanno provocato ritorsioni, per esempio contro le noci pecan americane; e il prezzo del diesel necessario per far funzionare camion e trattori è aumentato di circa il 70 per cento dall’inizio della guerra in Iran.

In risposta, Trump ha promesso aiuti economici a sua volta. Nelle ultime settimane agli agricoltori sono stati prospettati circa 15 miliardi di dollari in sostegni federali, di cui 8 miliardi per compensare l’impennata dei prezzi del carburante.

«Penso che l’idea di Trump sia rimettere in moto questo settore», ha detto Brown. «I dazi stanno riportando qui tutta questa industria», ha aggiunto, citando progetti — non ancora realizzati — per costruire uno stabilimento automobilistico a meno di 30 miglia di distanza. «Ne abbiamo un disperato bisogno, ma ci vuole tempo», ha aggiunto. «È praticamente necessario ricominciare da zero, perché tutta la nostra industria è stata decimata: è andata in Cina, in Messico o chissà dove».

Da queste parti, lo spettro del «socialismo» si aggira come un mostro di Halloween: una storia dell’orrore raccontata non ai bambini, ma agli elettori conservatori indecisi. Non avendo un argomento d’attacco evidente contro Ossoff, i repubblicani lo hanno dipinto come vicino ai Democratic Socialists of America, il gruppo di sinistra di cui fanno parte Alexandria Ocasio-Cortez e Zohran Mamdani, sindaco di New York.

Il vicepresidente JD Vance ha definito «di estrema sinistra» il comportamento di Ossoff in Senato a Washington e lo ha accusato di «fingere» di essere moderato ad Atlanta. «Il senatore Ossoff non ci rappresenta», ha incalzato Collins durante un dibattito televisivo. «Vuole conquistare il Paese con le sue idee strampalate e pericolose e i suoi amici radicali».

Secondo Collins, tra questi amici ci sono il dottor Abdul El-Sayed, candidato democratico al Senato in Michigan, e il suo collaboratore Hasan Piker, uno streamer di estrema sinistra che ha elogiato il Partito comunista cinese — salvo poi dire di avere «problemi» e «disaccordi» con il suo modo di operare — e ha definito Hamas «mille volte meglio» dello Stato «fascista» di Israele.

Con una mossa retorica tipica, Ossoff ha ignorato le accuse ed è passato all’attacco: Collins, ha detto, era semplicemente un burattino di Trump e un bigotto che aveva inserito «metà del Terzo Reich nel suo staff al Congresso», con riferimento a vari collaboratori finiti nell’occhio del ciclone per post antisemiti e legami con i nazionalisti bianchi.

Ebreo, Ossoff ha condannato la condotta di Israele nella guerra a Gaza, senza definirla un genocidio. Questa posizione non rappresenta un ostacolo a una possibile candidatura alla Casa Bianca: non è troppo dura per i moderati né troppo morbida per i progressisti.

E la corsa entra nel vivo proprio più avanti questa settimana. Ocasio-Cortez, che sta valutando una propria candidatura, ha trasferito un milione di dollari dai fondi della sua campagna al dottor El-Sayed, nella speranza di spingerlo verso una vittoria che rafforzerebbe il movimento progressista nel suo complesso. La scommessa potrebbe riuscire: l’ultima media dei sondaggi dà El-Sayed avanti di quattro punti sul rivale Mike Rogers.

Con la corsa che si è fatta più serrata, però, gli strateghi democratici hanno espresso il timore che El-Sayed stesse compromettendo le loro possibilità in un contesto favorevole al partito: i candidati nelle competizioni più in basso sulla scheda, tra cui la candidata governatrice Jocelyn Benson, avevano vantaggi vicini ai 10 punti.

«Questo film l’abbiamo già visto»

Il 24 ottobre, dieci giorni prima delle elezioni, Obama è volato a Detroit per quella che sembrava una missione di soccorso. I sondaggi mostravano che il sostegno a El-Sayed si stava indebolendo tra gli elettori ebrei e neri.

Da una parte, il quarantaduenne, brillante e vigoroso, aveva subito attacchi razzisti da parte di Trump, che lo aveva definito un «jihadista» che avrebbe dovuto passare i controlli di sicurezza per entrare al Senato. Dall’altra, non era riuscito né a dissipare in modo convincente i timori che fosse indulgente nei confronti dell’antisemitismo, né quelli che le sue politiche fossero troppo di sinistra per gli elettori neri, tradizionalmente più conservatori, che costituiscono gran parte della base democratica in Michigan.

«Questo film l’abbiamo già visto», ha detto Obama a una folla di migliaia di persone riunita alla Cass Tech High School. «Io ne ero il protagonista». Ogni volta che qualcuno cercava di cambiare lo «status quo fallimentare», gli oppositori di quel progetto usavano il tuo «nome o la tua fede» per suggerire che fossi «pericoloso», in qualche modo «meno affidabile» e «meno americano» di loro. Certo, ha ammesso Obama, forse non era d’accordo con El-Sayed su tutto. Ma i democratici dovevano restare uniti come una famiglia, anche quando non tutti i suoi membri la pensano allo stesso modo.

Una settimana dopo, i tentativi di riconciliazione si sono interrotti in modo clamoroso. Haley Stevens, sconfitta da El-Sayed alle primarie democratiche, ha appoggiato il candidato repubblicano Rogers, irritata dal rifiuto di El-Sayed di condannare uno spot che attribuiva agli aiuti statunitensi a Israele la responsabilità dell’aumento dei prezzi dei generi alimentari.

«È straziante», ha detto Michael Curhan, avvocato di 69 anni e democratico da tutta la vita, che aveva appena votato in anticipo per Rogers quando ha parlato con il Telegraph davanti alla biblioteca pubblica di West Bloomfield, un quartiere a nord-ovest di Detroit in cui vive una numerosa comunità ebraica.

«L’ho fatto controvoglia — controvoglia con la “C” maiuscola», ha detto. «Odio gli attacchi contro Sayed perché è musulmano. Avrei solo voluto che avesse preso una posizione più moderata».

Quando ha votato, aveva ancora ben presenti le prime dichiarazioni di El-Sayed dopo che un uomo di 41 anni aveva lanciato un pick-up contro la vicina sinagoga Temple Israel, dove 140 bambini frequentavano la scuola materna, e aveva aperto il fuoco. Nessun bambino è rimasto ferito; l’aggressore si è ucciso dopo uno scambio di colpi con le guardie di sicurezza.

In seguito è emerso che alcuni suoi familiari erano stati uccisi dai bombardamenti israeliani nel Libano meridionale. «È stato sbagliato e non avrebbe mai dovuto farlo», ha detto El-Sayed, aggiungendo poi una precisazione: «Le persone ferite feriscono gli altri».

Se El-Sayed vincesse con un ampio margine e i centristi ottenessero risultati inferiori alle attese, il partito potrebbe convincersi ad adottare una linea più dura su Israele, tasse più alte per i ricchi e un nuovo tentativo di rendere il sistema sanitario gratuito per tutti i cittadini al momento della prestazione.

In ogni caso, Ossoff sarà sottoposto a un’attenzione crescente da parte dei media e agli attacchi dei repubblicani, come portabandiera dell’ala moderata del partito e possibile candidato alla presidenza. «Penso che la gente creda che lui e [il governatore del Kentucky] Andy Beshear abbiano trovato la formula per parlare agli elettori del centro del Paese», ha detto Andra Gillespie, professoressa associata di scienze politiche alla Emory University. «Offrono ai democratici una strada alternativa da imboccare nel 2027, che molti ritengono forse più praticabile» rispetto al modello costiero dei progressisti di New York.

«È un falso, un impostore»

Resta da vedere come Ossoff reagirà a questa attenzione. Ex produttore di documentari d’inchiesta, il senatore concede raramente interviste. «Di certo la sua immagine è molto controllata», ha detto Charles S. Bullock III, professore di scienze politiche all’Università della Georgia.

Uno spot elettorale repubblicano sottolinea che, secondo le dichiarazioni sui finanziamenti delle campagne, quest’anno Ossoff ha speso 2.900 dollari per capelli e trucco, più di qualsiasi altro candidato negli Stati Uniti. «È un falso, un impostore», ha detto Trump.

Potrebbe avere anni per esercitarsi. Sebbene in un recente sondaggio dell’Atlanta Journal-Constitution l’82 per cento degli elettori democratici probabili abbia detto di volere che Ossof si candidi alla presidenza nel 2028, lui ha ripetuto più volte di non avere «alcun interesse» per la Casa Bianca, proprio come fece il giovane Obama quando era senatore dell’Illinois.

Nell’ultimo dibattito televisivo, Ossoff ha promesso che, se rieletto, resterà in carica per l’intero mandato senatoriale di sei anni — ancora una volta, come Obama all’inizio del 2006. Ha due bambini piccoli, dai quali, ha osservato Bullock, dovrebbe di fatto «separarsi» per candidarsi — le figlie di Obama, Malia e Sasha, avevano rispettivamente dieci e sette anni quando si trasferirono alla Casa Bianca.

Ma niente di tutto questo è bastato a fermare le voci. In fin dei conti è «bello», ha detto Asia Lee, ricercatrice di 35 anni, secondo cui il partito farebbe bene a scegliere Ossoff, nonostante lei stessa sia socialista.

«È un giovane bianco. È attraente. Dà alla gente della Bible Belt l’impressione di un Kennedy. È da un po’ che non vediamo candidarsi alla presidenza qualcuno così».

(da agenzie)