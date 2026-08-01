RIPRENDIAMO A INFORMARVI IL 15 AGOSTO

Tre giorni di pausa e poi il blog riprende a fare “controinformazione”: in un mondo di media sempre più asservito alle logiche e agli interessi di pochi, con un governo arrogante modello orbaniano e una opposizione maggioritaria nel Paese, ma troppo divisa nella rappresentanza partitica, mai come oggi è importante “informare”, contrastare le menzogne di Stato, dare la speranza, a chi l’ha persa, che “un altro mondo è possibile”.

Un mondo fondato su meritocrazia, legalità e socialità, un’Europa autonoma dai blocchi trumpiani e putiniani e dalle autocrazie al servizio del capitalismo finanziario e delle lobbies.

Grazie a chi ci segue anche in questo periodo estivo: una media di oltre 800 lettori giornalieri negli ultimi 30 giorni ci conferma che siamo (e siete) un esempio di resistenza civile.

Perché i veri patrioti sono quelli che le battaglie ideali non le fanno per una poltrona, ma perché vanno fatte a prescindere. Per il rispetto di se stessi, per il bene del proprio Paese, per le future generazioni.

Questi sono i veri confini da difendere.

Un abbraccio a tutte/i e a presto.