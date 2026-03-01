COME FA NETANYAHU A TENERE PER LE PALLE TRUMP? AVRÀ MICA NEL CASSETTO QUALCHE “FILE” DI JEFFREY EPSTEIN (CITATO IN UN DOCUMENTO DELL’FBI COME UN AGENTE DEL MOSSAD)?



La decisione di porre fine alla guerra con l’Iran sarà “condivisa” con il premier israeliano, Benjamin Netanyahu. Lo ha assicurato il presidente americano, Donald Trump, nel corso di un’intervista al Times of Israel.

“Ne abbiamo parlato. Prenderò una decisione al momento giusto, ma tutto sarà preso in considerazione”, ha spiegato Trump, facendo capire che – in ogni caso – se Netanyahu avrà voce in capitolo, l’ultima parola spetterà a Washington.

“L’Iran avrebbe distrutto Israele e tutto ciò che lo circondava. Abbiamo lavorato insieme. Abbiamo distrutto un Paese che voleva distruggere Israele”, ha sottolineato Trump. Rispondendo a una domanda sulle capacità dello Stato ebraico di portare

avanti da solo la guerra nel momento in cui gli Stati Uniti dovessero decidere di interrompere i loro attacchi, Trump ha detto: “Non credo sarà necessario”.

L’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e il consigliere del presidente americano Donald Trump Jared Kushner saranno domani in Israele. Lo scrive Axios citando fonti ben informate a condizione di anonimato. Witkoff e Kushner incontreranno il premier israeliano Benjamin Netanyahu, aggiungono le fonti.

(da agenzie)

