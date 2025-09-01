NEL CODICE ETICO DEL SODALIZIO CARO ALLA DESTRA C’È SCRITTO COSA FARE QUANDO UNO DEI “CAPI” FINISCE DIETRO LE SBARRE? QUALCUNO TEME UNA SCALATA AL VERTICE DELLA FONDAZIONE DA PARTE DELLA “SORELLA D’ITALIA”, ARIANNA MELONI

La convocazione è militaresca: «L’assemblea dei partecipanti di diritto e degli aderenti alla Fondazione Alleanza nazionale è convocata per il giorno mercoledì 10 settembre 2025 alle ore 14.30. La riunione si svolgerà esclusivamente in modalità telematica tramite piattaforma Zoom».

Come ai tempi del Covid, con le riunioni a distanza per evitare pericolosi contagi. A seguire, i punti dell’ordine del giorno, ossia le attività e i risultati della gestione e della conduzione amministrativa, l’elezione dei 50 membri del comitato dei partecipanti di diritto e degli aderenti. Tutto bene? Macché.

La fondazione vanta un patrimonio non indifferente, grazie alla società Italimmobili, ma i problemi non mancano: il presidente è Giuseppe Valentino, nel 2023 respinto con perdite nella sua corsa per una poltrona del Consiglio superiore della magistratura per colpa di inchieste giudiziarie nate in terra di Calabria, tanto da commentare «su di me palate di fango a orologeria».

E nel suo ruolo dovrà dire comunque qualcosa sul componente Gianni Alemanno, presente nel “board” pubblicato sul sito della fondazione, ristretto nelle patrie galere. Nel codice etico del sodalizio caro alla destra c’è scritto cosa fare quando qualcuno dei “capi” finisce dietro le sbarre? Va cacciato? O può tranquillamente rimanere al suo posto?

Dato che l’assemblea non sarà in presenza, bisogna vedere se verrà concesso all’ex sindaco di Roma, recluso nel penitenziario di Rebibbia, di partecipare da remoto. Ipotesi difficile da realizzare, dato il rischio di ottenere sì un collegamento, ma “guardato a vista” dalle forze dell’ordine. Tutto dipende da una decisione del magistrato di sorveglianza.

E nel board c’è pure Maurizio Gasparri, ex An e ora in Forza Italia, anche se per l’elettore “qualunque” lui è di Fratelli d’Italia. Qualcuno teme una scalata al vertice della fondazione da parte della sorella di Giorgia Meloni, Arianna, che appare tra i componenti. Non res Non resta che attendere il termine dell’assemblea

(da agenzie)